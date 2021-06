Stellantis: buone notizie per Melfi

Il Gruppo spinge su Melfi per i nuovi modelli elettrici di segmento medio

Lo storico stabilimento di Melfi, in Basilicata, sarà protagonista di alcune interessanti novità. Infatti Stellantis ha deciso di realizzare qui un linea che darà vita a quattro modelli elettrici di segmento medio a partire dal 2024.

Verranno integrate le due linee già esistenti e si prevede una produzione che dovrebbe toccare le 400.000 auto all'anno. Dalla parte dei lavoratori questo porterà ad una riduzione delle risorse, ma l'azienda rissicura dichiarando che tutto sarà gestito nel migliore dei modi: "Accogliamo positivamente la disponibilità del governo a presiedere nuovi incontri man mano che il piano si chiarirà", è qstato dichiarato da Stellantis.

L'Italia si conferma centrale per il progetto futuro del Gruppo Stellantis. Tra le varie ipotesi c'è anche la gigafactory, simile a quella nata in Piemonte. Proprio quest'ultima si piazza al 12° posto per dimensione in tutto il mondo ed ha una capacità di 45 GWh, vede impiegati 4.000 lavoratori al suo interno. I sindacati intanto hanno commentato in questo modo: "L'Italia è un mercato strategico, Melfi può essere la sede del futuro di Stellantis"

Ricordiamo che il Gruppo Stellantis nasce da un accordo tra Fca Group e Groupe Psa, il tutto finalizzato lo scorso gennaio 2021. In quell'occasione John Elkann, presidente di FCA, ha precisato che il Gruppo Fiat nelli ultimi 10 anni ha visto crescere il proprio valore di 5 volte. Stellantis si stabilizza così come quarto costruttore mondiale di automobili, con ben 400.000 dipendenti e 8,7 milioni di auto vendute che hanno portato ad avere un fatturato di oltre 180 miliardi.

A fine maggio il Gruppo Stellantis ha comunicato che verranno disdetti i contratti con officine autorizzate e concessionari del brand. Da giugno 2023 terminerano tutti gli accordi che vedono coinvolti tutti i brand del Gruppo, che sono ben 14: Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge, Ram, Maserati, Jeep, Abarth, Peugeot, Citroen, Ds, Opel e Vauxhall.

Intanto i Ministri Orlando e Giorgetti hanno dichiarato: "Come Governo abbiamo dato massima disponibilità alla sfida che Stellantis intende lanciare nel processo di transizione. Naturalmente si tratta di un percorso che deve continuare per capire le implicazioni di tali scelte. La sfida è quella di raggiungere la leadership del mercato, impegnativa ma che tutti, Governo e parti sociali, condividiamo".