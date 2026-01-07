Azioni petrolifere - BorsaInside.com

Il rapimento di Nicolás Maduro ad opera degli Stati Uniti finalizzato a un cambio di regime a Caracas sta riaccendendo l’attenzione degli investitori internazionali sul settore energetico venezuelano. Un evento di questa portata, se accompagnato da una reale svolta politica, potrebbe ridisegnare gli equilibri dell’industria petrolifera locale e riflettersi direttamente su alcune azioni quotate negli Stati Uniti.

Nonostante oggi il Venezuela contribuisca con meno dell’1% alla produzione globale di greggio, il Paese possiede circa il 17% delle riserve mondiali, oltre 300 miliardi di barili, un dato che lo rende strategico nel medio e lungo periodo. Per anni, tuttavia, questo potenziale è rimasto in gran parte inutilizzato a causa di corruzione sistemica, gestione inefficiente, carenza di investimenti, infrastrutture obsolete e problemi di sicurezza.

Un nuovo corso politico potrebbe cambiare radicalmente lo scenario, ma il percorso non sarebbe immediato. Riportare in funzione il sistema petrolifero venezuelano richiederebbe decine di miliardi di dollari e diversi anni di lavori, oltre a un elemento chiave: la riapertura ai capitali esteri. Attualmente la produzione è concentrata nelle mani della compagnia statale Petróleos de Venezuela, con una sola grande major straniera realmente operativa sul campo.

Il potenziale rimbalzo della produzione venezuelana

Alla fine degli anni Novanta il Venezuela produceva fino a 3,5 milioni di barili al giorno. Oggi il dato è sceso a circa 950.000 barili giornalieri, con poco più della metà destinata all’export. Un ritorno anche parziale ai livelli storici avrebbe effetti rilevanti sull’offerta di greggio pesante, una tipologia particolarmente richiesta da alcune raffinerie statunitensi.

Secondo diverse analisi di mercato, tra cui quelle di Mizuho, ci sono tre società petrolifere che potrebbero beneficiare in modo diretto di un Venezuela più stabile e aperto agli investimenti.

Chevron: la posizione di vantaggio sul territorio

Chevron è oggi l’attore straniero più radicato nel Paese. Il gruppo con sede a Houston controlla circa un quarto della produzione venezuelana, impiega migliaia di addetti locali ed esporta ogni giorno circa 150.000 barili di greggio pesante verso le raffinerie della costa del Golfo degli Stati Uniti.

La presenza di Chevron è resa possibile da una licenza speciale concessa dal governo statunitense, che consente all’azienda di operare nonostante le sanzioni imposte a Caracas negli ultimi anni per violazioni dei diritti umani e mancanza di trasparenza democratica. In uno scenario di normalizzazione politica, un accesso più ampio alle riserve venezuelane potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione della major americana, anche se nuovi investimenti richiederebbero stabilità politica, capitale e tempi lunghi per generare ritorni concreti.

Valero Energy: più margini dalla raffinazione

Valero Energy è uno dei principali gruppi energetici statunitensi nel settore della raffinazione. Attualmente è il primo importatore di petrolio venezuelano negli Stati Uniti, con una quota che sfiora il 37% del totale.

Un aumento delle esportazioni dal Venezuela potrebbe tradursi in maggiori volumi a costi competitivi, migliorando i margini di raffinazione di Valero. Per un’azienda fortemente esposta al downstream, una fornitura più stabile di greggio pesante rappresenterebbe un vantaggio strategico rilevante in un contesto di mercato ancora volatile.

PBF Energy: il profilo ideale per il greggio pesante

PBF Energy, con sede nel New Jersey, è un altro nome da tenere sotto osservazione. La società copre circa il 28% delle importazioni statunitensi di petrolio venezuelano ed è specializzata in impianti capaci di lavorare greggio pesante e ad alto contenuto di zolfo.

Proprio questa caratteristica rende PBF particolarmente ben posizionata in caso di un ritorno più affidabile delle forniture dal Venezuela. Un accesso costante a questa materia prima potrebbe migliorare l’efficienza operativa e la redditività delle sue raffinerie.

Il futuro del settore petrolifero venezuelano resta legato a molte incognite politiche e geopolitiche, ma un cambio di rotta credibile potrebbe trasformare un Paese oggi marginale nella produzione globale in una nuova leva strategica per alcune delle principali aziende energetiche nordamericane.

