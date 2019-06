Saldi estate 2019, quando iniziano. Stagione saldi calendario regione per regione

I saldi partono il 6 luglio, ma la data d'inizio saldi estate 2019 cambia in alcune città. Ecco il calendario e le regole sui saldi

Come ogni anno ci stiamo avvicinando al periodo dei saldi estivi, e naturalmente per gli amanti dello shopping e del risparmio è scattato il conto alla rovescia. Ma quando cominciano i saldi dell’estate 2019? La data d’inizio è quasi la stessa su tutto il territorio nazionale, ma varia in alcune città, mentre quella di fine saldi varia un po’ ovunque e può andare da metà agosto a fine settembre. Vediamo subito il calendario dei saldi estivi.

I saldi partono il 6 luglio ma non dappertutto



La stragrande maggioranza delle città italiane darà il via ai saldi estivi il 6 luglio, ma alcune inizieranno prima. E’ il caso della Liguria e della Sicilia. In tutte le città di queste due regioni, i saldi di quest’estate cominciano il giorno 1 luglio. Il giorno seguente partono i saldi nelle città lucane, quindi il 2 luglio iniziano le svendite estive in Basilicata.



A Bolzano e in provincia invece si parte solo un giorno prima, rispetto alla data nazionale del 6 luglio. Nella provincia autonoma di Bolzano si parte il 5 luglio, con un lieve anticipo sullo start ufficiale quindi, ma piuttosto in anticipo anche per quel che riguarda la data di fine saldi, fissata per il 17 agosto.



I saldi più lunghi se li godrà il Friuli-Venezia-Giulia, dove iniziano il 6 luglio e finiscono il 30 settembre. In Liguria invece, è vero che i saldi partono una settimana prima, ma finiscono anche molto prima: il 14 agosto 2019, cioè prima che in tutte le altre regioni d’Italia, che in alcuni casi ne avranno per un altro mese e mezzo.

Ecco le date d’inizio e fine saldi dell’estate 2019, regione per regione



Abruzzo: dal 6 luglio al 29 agosto

Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre

Calabria: dal 6 luglio al 1 settembre

Campania: dal 6 luglio al 30 agosto

Emilia Romagna: dal 6 luglio al 30 agosto

Friuli-Venezia Giulia: dal 6 luglio al 30 settembre

Lazio: dal 6 luglio al 15 agosto

Liguria: dal 1° luglio al 14 agosto

Lombardia: dal 6 luglio al 30 agosto

Marche: dal 6 luglio al 1° settembre

Molise: dal 6 luglio al 30 agosto.

Piemonte: dal 6 luglio al 26 agosto

Puglia: dal 6 luglio al 15 settembre

Sardegna: dal 6 luglio al al 30 agosto

Sicilia: dal 1° luglio al 15 settembre

Toscana: dal 6 luglio al 30 agosto

Umbria: dal 6 luglio al 30 agosto

Valle d’Aosta: dal 6 luglio al 20 agosto

Veneto: dal 6 luglio al 31 agosto

Trentino-Alto Adige, più Bolzano e provincia: dal 5 luglio al 17 agosto



Le regole dei saldi estivi: moneta elettronica ed esposizione della merce



Perverranno senza dubbio le lamentele e le polemiche soprattutto da parte dell’associazione consumatori, che avrà da ridire sulla formula che prevede per i negozi fisici svendite di fine stagione concentrate in due soli periodi dell’anno. Mentre nel web le offerte e le occasioni non mancano mai.



Durante il periodo dei saldi inoltre vige la regola di esporre gli articoli in saldo con cartellino riportante prezzo originario, prezzo scontato e percentuale di sconto applicato. Non solo. La merce in saldo deve essere esposta in un’area dedicata, in modo che sia ben separata e distinta dalla merce venduta a prezzo pieno.



Inoltre esistono delle norme che riguardano anche la modalità di pagamento. Se un esercizio commerciale accetta normalmente pagamenti con moneta elettronica, deve necessariamente accettarli anche per tutto il periodo dei saldi.