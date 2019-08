Quanto guadagna il colombiano Egan Bernel, vincitore del Tour de France 2019

Egan Bernel vince il Tour de France 2019. Ecco quanti soldi ha vinto e quanto ha guadagnato il suo team Ineos

Egan Bernel ha vinto il Tour de France 2019 diventando non solo il primo colombiano a conquistare tale titolo, ma anche il primo sudamericano. A soli 22 anni, il talento naturale che arriva dalla Colombia ha dimostrato le sue qualità al mondo intero, dominando soprattutto sui tratti alpini. E se per la Colombia e per l'intero Sudamerica vincere il Tour de France è un fatto inedito, per il team Ineos si tratta della sesta vittoria in 7 anni. Il team Ineos ai meno aggiornati è probabilmente noto col vecchio nome: Team Sky, ma la sostanza non cambia.

Ecco quanto ha guadagnato Egan Bernal con la vittoria del Tour de France

Conquistando il titolo del Tour de France, Egan Bernal si è aggiudicato il premio in denaro riservato ai vincitori che ammonta a 500mila euro. A questi soldi si vanno poi ad aggiungere i vari riconoscimenti già ottenuti con le gare precedenti in base alle posizioni raggiunte durante la tappa. Così il guadagno totale di Bernal sale a 550mila euro.

Ma quanto ha guadagnato il Team Ineos? Al team di Bernal sono andati ben 799.200 euro in tutto, ma essendo comprensiva dei premi del Colombiano, da questa somma vanno sottratti gli importi che spettano al vincitore del Tour de France. E se il Team Ineos è quello che ha guadagnato di più, quello che ha guadagnato di meno è il Team Total Direct Energie, che ha intascato in totale 17.760 euro, che vanno divisi per gli 8 corridori della squadra, ai quali spettano, in base a un rapido calcolo, poco più di 2.000 euro a testa.

Ecco quanto hanno guadagnato tutti i team del Tour de France

La prima cosa che si nota osservando la tabella coi guadagni dei vari team che hanno partecipato al Tour de France, è che tra il primo e il secondo ci sono 500mila euro di differenza, mentre tra le altre posizioni la differenza è sempre molto meno accentuata.

Ineos (799.200€), Jumbo (203.400€), Deceuninck (189.940€), Bora (159.050€), Lotto (134.760€), Movistar (132.740€), Trek (81.590€), Mithcelton (76.520€), Bahrain (71.890€), Groupama-FDJ (60.200€), AG2R La Mondiale (55.140€), Istruzione Prima (41.710€), Wanty (34.940€), Sunweb (31.310€), CCC (27.250€), Astana (24.250€), Emirati Arabi Uniti (22.930€), Arkea-Samsic (22.800€), Cofidis (21.170€), Dati dimensionali (19.300€), Katusha (18.220€), Total Direct Energie (17.760€).