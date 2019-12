Chi è Melania Trump, età curriculum e carriera politica della First Lady USA

Biografia completa di Melania Trump, 10 cose che non sapevi sulla First Lady degli Stati Uniti d'America

Melania Trump è la Fist Lady degli Stati Uniti dal 2016, moglie dell'attuale presidente Donald Trump. Insieme al figlio Barron William Trump, che ha ancora solo 12 anni, vivono fino alla durata del mandato presso la Casa Bianca.

Ma chi è Melania Trump? Proviamo a saperne di più sulla moglie del presidente USA, dando uno sguardo alla sua biografia 2019. Partiamo da data e luogo di nascita, titolo di studio e curriculum vitae, per poi scoprire diverse curiosità sull'ex modella e sulla sua vita privata, com'è nel suo ruolo di mamma e il rapporto con Donald Trump.

Chi è Melania Trump? Il periodo della campagna elettorale

Melania Trump è la moglie del presidente USA, Donald Trump. Insieme a suo marito e al figlio Barron, la First Lady è quindi l'inquilina della Casa Bianca da quando Trump ha vinto le elezioni presidenziali l'8 novembre del 2016, diventando il 45° presidente degli Stati Uniti d'America.

Stando a quanto riportato dai media d'oltre oceano, Melania Trump è sempre stata molto vicina all'allora candidato presidente degli Stati Uniti, che ha poi preso il posto del nobel per la pace Barak Obama. Per tutta la durata della campagna elettorale di Donald Trump, Melania ha sempre supportato il marito, sostenendolo nei comizi e accompagnandolo in buona parte delle tappe da nord a sud, da una costa all'altra del Paese.

Melania Knauss, il nome da nubile di Melania Trump

Da tutti conosciuta ormai come Melania Trump, in realtà la First Lady da nubile si chiamava Melania Knauss. Il nome corretto per l'esattezza sarebbe Melanija Knavs, essendo la donna di origini slovene, ultima delle tre mogli che ha avuto Donald Trump, col quale è sposata ormai da 13 anni. Il loro unico figlio è Barron William Trump, età 12 anni.

Da notare che Melania Trump è la prima First Lady dal 1825 a non essere nata negli Stati Uniti. Melanija infatti è nata nella Slovenia orientale e per la precisione a Sevnica, un piccolo comune di soli 17 mila abitanti. Melanija ha 49 anni, la sua data di nascita è 26 aprile 1970.

Il suo amore per la passerella le viene tramandato presumibilmente dalla madre, Amalija, che di professione era una stilista di moda. Il padre invece, Viktor Knavs gestiva una concessionaria di auto e moto.

Che lavoro fa Melania Trump?

L'attuale First Lady, prima di ricoprire questo importante incarico lavorava nel settore della moda, ma cominiciamo dall'inizio. All'età di 16 anni Melania Knauss fa la modella, ma firma il suo primo contratto importante con una nota agenzia di Milano a 18 anni.

Si laurea nel frattempo presso l'Università di Ljubljana in Slovenia, ma continua a lavorare come modella per le più grandi case di moda di Milano e anche di Parigi. Impara molto bene 5 lingue straniere: italiano, inglese, francese, tedesco e croato.

1996 : Melania si trasferisce a New York City

: Melania si trasferisce a New York City 2000 : incontro con Donald Trump

: incontro con Donald Trump 2010 : lancio della prima collezione di orologi e gioielli di Melania Trump, dal nome: Melania Timepieces & Jewerly

: lancio della prima collezione di orologi e gioielli di Melania Trump, dal nome: Melania Timepieces & Jewerly 2013 : presentazione della prima linea di creme per la pelle di Melania Trump. Viene chiamata: Melania Caviar Complexe C6 e viene pubblicizzata anche dal programma Celebruty Apprentice e da The View

: presentazione della prima linea di creme per la pelle di Melania Trump. Viene chiamata: Melania Caviar Complexe C6 e viene pubblicizzata anche dal programma Celebruty Apprentice e da The View 2013 : vince una causa giudiziaria da 50 milioni di dollari contro un fornitore di Indianapolis che non aveva tenuto fede agli accordi di un contratto di marketing

: vince una causa giudiziaria da 50 milioni di dollari contro un fornitore di Indianapolis che non aveva tenuto fede agli accordi di un contratto di marketing 2016 : 8 novembre, Melania Knauss Trump diventa la First Lady

: 8 novembre, Melania Knauss Trump diventa la First Lady 2017 : a gennaio Melania con il marito Donald e il figlio Barron fa il suo ingresso alla Casa Bianca

: a gennaio Melania con il marito Donald e il figlio Barron fa il suo ingresso alla Casa Bianca 2019: la First Lady è al fianco del marito il presidente Donald Trump e lo supporta nel sempre più complesso scacchiere della politica

Melania Knauss e Donald Trump

Melania Knauss e Donald Trump si incontrano per la prima volta in occasione della Fashion Week di New York. E' lì che si conoscono nel settembre del 1998, quando Trump non è certo presidente degli USA ma "solo" il facoltoso imprenditore che da lì a poco diverrà suo marito.

La loro love story culmina nel matrimonio il 22 gennaio 2005 che si cerimonia presso la chiesa episcopale di Bethesa-by-the-sea a Palm Beach in Florida. In quella occasione Melania Trump indossa un abito appositamente disegnato per lei da John Galliano e Christian Dior, il cui valore si aggira intorno ai 200 mila dollari.

La torta nuziale di Melania e Donald Trump era una torta al cioccolato tartufato Grand Marnier ripiena di crema di burro Grand Marnier, e ricoperta con 3.000 rose realizzate dallo chef a Mar-A-Lago. Alla cerimonia nuziale, tra i tanti invitati dell'alta società c'erano anche Bill Clinton e la moglie Hillary.

Barron Trump unico figlio di Melania ma 5° figlio di Donald Trump

Il primo ed attualmente unico figlio della coppia Melania Donald è Barron William Trump, nato il 20 marzo 2006 a Manhattan, New York, Stato di New York, USA. Il suo primo nome (Barron) è stato scelto dal padre, mentre il secondo nome (William) glie lo ha dato la mamma Milena.

La "stanzetta" di Barron William Trump era un intero piano della Trump Tower di Manhattan, anche se, come racconta la madre Milena, molto spesso il figlio dormiva in culla nella stanza dei suoi genitori.

Gli interessi del giovane Barron diventano ben presto gli aerei, i bei vestiti, il golf. Nei campi da golf infatti passa del tempo con suo padre, tanto che la madre ha iniziato a chiamarlo "piccolo Donald". Ha già imparato 2 lingue, visto che oltre all'inglese parla fluentemente anche lo sloveno e un po' il francese.

Barron è l'unico dei 5 figli di Donald Trump a non parlare alla Convention nazionale repubblicana, decisione presa per salvaguardare il figlio più piccolo dall'interesse mediatico.

Melania Trump, altezza, peso, misure, età, lavoro. Scheda completa