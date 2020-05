Esperti di coronavirus in Tv, quando guadagnano i virologi per le loro apparizioni in televisione?

Walter Ricciardi, Ilaria Capua, Roberto Burioni, Pier Luigi Lopalco quanto guadagnano per le loro presenze in televisione?

Roberto Burioni, Walter Ricciardi, Ilaria Capua, Pier Luigi Lopalco, sono tutti nomi e volti che sentiamo e vediamo ormai più che sovente sul piccolo schermo, sono quelli che ci dicono cosa sta succedendo, cosa suggerisce la scienza, cosa ci aspetta e cosa dovremmo fare per uscirne meglio possibile.

Ma mentre ci auguriamo che queste persone che giocano un ruolo così importante nella gestione dell'emergenza coronavirus, siano all'altezza della situazione, punto sul quale ognuno ha il diritto di nutrire i propri dubbi, ci facciamo anche qualche domanda, come ad esempio: quanto guadagnano per le loro apparizioni in TV?

La stessa domanda se l'è posta IlFattoQuotidiano, che ha poi provato a darci anche una risposta. Abbiamo visto il professor Roberto Burioni ospite da Fabio Fazio più volte, ma quanto viene pagato per le sue presenze a Che tempo che fa? In questo caso poi la domanda è doppiamente interessante visto che si tratta della RAI, e che quindi siamo noi a pagare la sua apparizione, oltre a pagare per i suoi eventuali errori di valutazione.

Il Codacons ha provato a darci una mano, per capire quanto guadagnano i virologi che vediamo in Tv, e ha chiesto informazioni riguardo il compenso del virologo Burioni, ma su IlFattoQuotidiano leggiamo solo che "Officina, società di produzione del programma di Rai2, di cui Fazio è socio insieme a Magnolia, assicura a Burioni un gettone di presenza, una prassi consolidata nell'ambiente televisivo", ma quanto ai dettagli trapela ben poco.

Anche Panorama ha provato a fare maggiore chiarezza, e si è rivolto ad Elastica, una agenzia di eventi e comunicazione di Bologna che si occupa del divulgatore scientifico, la quale ha finto interesse da una produzione riservata e ha chiesto quindi circa un eventuale compenso per l'esperto.

"Mi dica il budget, è limitato?" chiedono "il professore farà le sue valutazioni. Potrebbe decidere di partecipare gratuitamente oppure di chiedere qualcosa in più perché è talmente impegnato che il compenso economico può essere una ragione per fare le cose" ma anche in questo caso di cifre precise nemmeno l'ombra.

Ilaria Capua in molti la conoscono perché è stata deputata con Scelta Civica, il partito di Mario Monti. Ma quanto guadagna per le sue apparizioni? Sempre su IlFattoQuotidiano leggiamo che l'agente ha riferito che "per un contributo di 10 minuti su Skype o dallo studio televisivo dell'università siamo attorno ai 2 mila euro più Iva. Non andiamo a minutaggio ma se si chiede una presenza di 10 minuti non può essere di un'ora altrimenti la fee sale".

Intanto a chiedere chiarimenti alla Rai sull'argomento, secondo quanto afferma Panorama, sarebbe intervenuto anche il consigliere del Cda eletto dai dipendenti, Riccardo Laganà.

Insomma si dovrà attendere che qualcuno scavi un po' più a fondo per avere un'idea più precisa di quanto guadagnano i vari esperti di coronavirus per le loro apparizioni in Tv. Quel che è certo è che ad essere intervistati sono sempre gli stessi virologi e gli stessi epidemiologi, e mentre questi collezionano presenze e accumulano notorietà, il parere di altri esperti non viene proposto affatto dai mass media.

Parliamo ad esempio del dottor Stefano Montanari, o del dottor Giuseppe De Donno (intervistati per lo più da ByoBlu e da Radio Radio) ai quali sarebbe giusto, in virtù del principio della pluralità dell'informazione, garantire altrettanta visibilità, in modo che possano arricchirci con altri pareri scientifici e favorire quel confronto che è alla base della crescita della collettività.