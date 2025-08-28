Barclays e Swedbank - BorsaInside.com

Barclays PLC ha ufficializzato la cessione della sua intera partecipazione in Entercard Group AB al partner di joint venture Swedbank AB per un corrispettivo di circa 2,6 miliardi di corone svedesi (pari a circa 300 milioni di dollari). L’accordo rappresenta un passo significativo per la banca britannica, che punta a ottimizzare la gestione del capitale e rafforzare la propria posizione patrimoniale.

La transazione, che avverrà tramite la controllata Barclays Principal Investments Limited (BPIL), prevede la vendita della quota al valore contabile, equivalente alla metà degli attivi netti di Entercard al 31 marzo 2025.

Entercard, una joint venture storica nel credito al consumo

Fondata nel 2005 come partnership tra Barclays e Swedbank, Entercard è uno dei principali operatori di credito al consumo nel Nord Europa. La società offre soluzioni di finanziamento tramite carte di credito e prestiti personali in Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia. Al 31 marzo 2025, Entercard gestiva 36 miliardi di SEK di attività totali, costituite in gran parte da crediti derivanti da carte e prestiti personali.

Impatto finanziario per Barclays

Con la chiusura dell’operazione, Barclays prevede di liberare circa 0,9 miliardi di sterline di attività ponderate per il rischio (RWA), con un impatto positivo stimato di +4 punti base sul coefficiente CET1. Questo miglioramento contribuirà a rafforzare la solidità patrimoniale del gruppo nel contesto delle nuove regole europee sui requisiti di capitale.

Inoltre, l’accordo prevede che Entercard rimborsi circa 1,2 miliardi di sterline di finanziamenti attualmente erogati da Barclays Bank, consentendo alla banca di ridurre ulteriormente l’esposizione al settore del credito al consumo nella regione nordica.

Tempistiche e autorizzazioni

Il completamento dell’operazione è previsto entro la fine del 2025, subordinato all’ottenimento delle necessarie approvazioni normative e alle verifiche richieste dalle autorità sulla concorrenza.

Con questa cessione, Barclays compie un ulteriore passo verso un riequilibrio strategico del portafoglio e una gestione più efficiente del capitale, mentre Swedbank rafforza la propria posizione come player di riferimento nel settore del credito al consumo in Scandinavia.

