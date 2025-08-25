Dubai - BorsaInside.com

Dubai si conferma una delle mete più ambite al mondo per i grandi patrimoni. Secondo le ultime stime di Henley & Partners, entro la fine del 2025 circa 9.800 nuovi milionari sceglieranno di trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti, facendo registrare la crescita più alta a livello globale. Il fenomeno non è casuale: la città emiratina ha saputo costruire un modello che unisce vantaggi fiscali, stabilità politica e alta qualità della vita, creando un ambiente ideale per chi dispone di grandi capitali.

Chi sono i nuovi milionari che scelgono Dubai

Il profilo dei nuovi residenti è ben definito. Si tratta perlopiù di professionisti tra i 30 e i 40 anni, spesso consulenti finanziari, manager del settore tecnologico, gestori di fondi e imprenditori internazionali. Persone che cercano opportunità di business e, al tempo stesso, desiderano vivere in una metropoli dinamica, cosmopolita e in rapida espansione. La possibilità di mantenere uno stile di vita lussuoso con bassa pressione fiscale e servizi di alto livello rappresenta un fattore determinante nella scelta.

Leggi anche: 📊5 migliori piattaforme di Trading in Italia per investire online

Tasse zero e qualità della vita: il mix che convince i super-ricchi

Con oltre 3,5 milioni di abitanti, di cui il 90% espatriati, Dubai è oggi un vero hub commerciale internazionale. Attualmente conta già 81.200 milionari, posizionandosi tra le 20 città più ricche del mondo. L’assenza di imposte sul reddito, la burocrazia snella, il basso tasso di criminalità e la stabilità politica rendono gli Emirati Arabi Uniti un paradiso fiscale moderno e sicuro, capace di attrarre capitali da ogni parte del globo.

Dal sorpasso su Londra e New York al futuro delle grandi fortune

Un tempo Londra e New York erano considerate le mete d’elezione per i super-ricchi. Oggi, però, Dubai ha saputo superarle grazie a un ecosistema economico favorevole e a politiche pensate per stimolare la crescita. Il trend, secondo gli analisti, è destinato a rafforzarsi nei prossimi anni, consolidando il ruolo degli Emirati come nuova capitale globale dei patrimoni. Tuttavia, questo boom di ricchezza rischia di ampliare le disuguaglianze sociali, con un divario sempre più marcato tra chi possiede grandi capitali e chi ne è escluso.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni FP Markets 4.4/5 (1685) 100$ ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 5/5 (1114) 100$ ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 3.8/5 (925) 100 USD ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.3/5 (1607) 50$ ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 4.4/5 (157) 50€ ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 4.5/5 (1174) ZERO ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.