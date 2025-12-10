Amazon - BorsaInside.com

Amazon rilancia la sua presenza in India con un piano di sviluppo mastodontico: oltre 35 miliardi di dollari di nuovi investimenti entro il 2030. L’annuncio segna una delle più grandi scommesse globali dell’azienda guidata da Jeff Bezos, con una strategia che punta su intelligenza artificiale, infrastrutture digitali, export e posti di lavoro.

Il colosso dell’e-commerce ha spiegato che questi nuovi fondi si aggiungono ai quasi 40 miliardi già spesi nel Paese, creando un effetto volano per la costruzione e l’espansione di hub logistici, tecnologia cloud, servizi digitali e soluzioni AI dedicate alle aziende locali.

Un milione di nuovi posti di lavoro e supporto alle PMI

La visione di Amazon non è soltanto commerciale: l’azienda stima che il piano di investimenti genererà oltre un milione di opportunità lavorative tra posizioni dirette, indirette e stagionali. Il mercato indiano viene visto come un ecosistema in piena crescita, dove la digitalizzazione sta trasformando consumi, esportazioni e servizi.

Uno degli obiettivi dichiarati è aiutare le piccole e medie imprese indiane a entrare nell’economia digitale, offrendo strumenti basati sull’intelligenza artificiale, soluzioni logistiche più accessibili e una rete di servizi che ne favorisca l’export globale.

Il nuovo epicentro dell’innovazione tecnologica

La mossa di Amazon si inserisce in una corsa sempre più accesa tra i big della tecnologia, che vedono nell’India un terreno strategico per infrastrutture cloud, AI e formazione professionale.

Solo nelle ultime settimane:

Microsoft ha annunciato un piano da 17,5 miliardi di dollari per rafforzare data center e capacità AI.

ha annunciato un piano da per rafforzare data center e capacità AI. Google ha già stanziato 15 miliardi di dollari per nuovi poli digitali e infrastrutture cloud.

Questi investimenti dimostrano come l’India stia assumendo un ruolo di primo piano nella tecnologia globale, diventando un polo competitivo per servizi cloud, sviluppo software e formazione specialistica nell’intelligenza artificiale.

Perché l’India attira i giganti americani

Con una popolazione sterminata, una classe media digitale in rapida espansione e un governo che incentiva industria e innovazione, l’India rappresenta oggi il mercato emergente più promettente. Per Amazon, significa poter crescere nel commercio online, consolidare AWS e diventare un partner chiave per esportazioni e automazione.

Il progetto da 35 miliardi è quindi una scommessa sul futuro della tecnologia e dell’economia globale, dove AI, cloud e infrastrutture diventano la leva principale per creare valore.

