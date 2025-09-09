Il futuro del rame - BorsaInside.com

Anglo American e Teck Resources hanno ufficializzato un accordo storico che segna la nascita di uno dei più grandi produttori mondiali di rame. La nuova realtà, frutto di una fusione dal valore complessivo superiore a 53 miliardi di dollari, si prepara a giocare un ruolo di primo piano in un settore strategico per la transizione energetica e lo sviluppo tecnologico.

La nuova società, che prenderà il nome di Anglo Teck, avrà sede centrale in Canada ma manterrà la quotazione primaria alla Borsa di Londra. In base agli accordi, Anglo American deterrà il 62,4% della nuova entità, mentre Teck Resources controllerà il restante 37,6%, delineando così un equilibrio strategico che valorizza le competenze di entrambi i gruppi.

Secondo le stime diffuse, la fusione consentirà di ottenere sinergie operative e risparmi sui costi per circa 800 milioni di dollari annui entro il quarto anno dal completamento dell’operazione. Alla guida del nuovo colosso rimarrà Duncan Wanblad, attuale CEO di Anglo American, mentre Jonathan Price, numero uno di Teck, assumerà la carica di vice amministratore delegato.

Uno dei punti di forza di questa alleanza è la gestione congiunta delle miniere di rame in Cile, tra cui Quebrada Blanca e Collahuasi, dove le due aziende operano già in aree adiacenti. L’integrazione delle attività permetterà di ottimizzare le risorse e incrementare la produttività in una regione strategica per il mercato globale delle materie prime.

La fusione arriva in un momento cruciale per il settore: la domanda di rame è destinata a crescere in modo esponenziale nei prossimi anni, trainata dalla diffusione dei veicoli elettrici, dallo sviluppo delle energie rinnovabili e dal potenziamento delle infrastrutture digitali, inclusi i data center per l’intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni, sia Anglo American che Teck Resources sono state al centro di tentativi di acquisizione da parte di colossi come Glencore e BHP, attratti dall’ampio portafoglio di progetti legati al rame. Con questa fusione, però, le due aziende puntano a rafforzare la loro indipendenza strategica e a consolidare una posizione di leadership in un mercato destinato a diventare sempre più competitivo.

