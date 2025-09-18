iPhone pieghevole - Borsainside.com

Secondo quanto riportato da Nikkei Asia, Apple avrebbe già avviato colloqui con i fornitori per realizzare una linea di produzione di prova dedicata ai futuri iPhone pieghevoli, con l’intenzione di spostare la produzione su larga scala in India entro il 2026. L’obiettivo stimato sarebbe di circa 95 milioni di unità prodotte, un traguardo che segnerebbe un nuovo capitolo nella storia degli smartphone di Cupertino.

La strategia di crescita e i numeri attesi

Apple punta a un incremento del 10% delle spedizioni di iPhone nel 2026, risultato che deriverebbe in larga parte dall’introduzione del modello pieghevole. Per confronto, nel 2024 l’azienda ha spedito 232 milioni di dispositivi, mentre per il 2025 le previsioni IDC indicano un aumento del 4%, pari a circa 241 milioni di unità. Se i calcoli venissero confermati, nel 2026 Apple potrebbe raggiungere quota 265 milioni di iPhone spediti, stabilendo un nuovo record assoluto.

I tempi di attesa dei nuovi iPhone 17

Un altro dato interessante arriva dall’analista di Bank of America, Wamsi Mohan, che ha evidenziato tempi di attesa più lunghi per i modelli iPhone 17 Pro e Pro Max rispetto alle generazioni precedenti. In media, l’iPhone 17 Pro richiede 18 giorni per la consegna, contro i 14 giorni del 16 Pro, mentre il 17 Pro Max è a quota 25 giorni rispetto ai 23 della generazione precedente. Ancora più sorprendente il dato per il modello base iPhone 17, con 19 giorni di attesa rispetto ai soli 10 del 16 base. Per trovare un simile ritardo nelle spedizioni bisogna tornare al lancio dell’iPhone 11 nel 2019.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.