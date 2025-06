iOS 26 - Borsainside.com

Apple conferma ancora una volta il suo impegno verso la privacy e la sicurezza degli utenti, con un’attenzione crescente alla protezione dei minori. Con il lancio di iOS 26 e degli aggiornamenti autunnali previsti per iPadOS 26, macOS Tahoe 26, visionOS 26, watchOS 26 e tvOS 26, l’azienda di Cupertino introdurrà un insieme potente e articolato di strumenti per garantire un’esperienza digitale più sicura per bambini e adolescenti.

Messaggi più sicuri: i genitori decidono con chi può parlare il bambino

Una delle novità principali riguarda la nuova funzione di approvazione dei contatti: ogni volta che un bambino tenterà di inviare un messaggio a un numero non approvato, il genitore riceverà una notifica direttamente nell’app Messaggi, con la possibilità di approvare o bloccare la conversazione. Questo meccanismo non solo offre un filtro in tempo reale, ma rende più trasparente ogni interazione che avviene all’interno dell’ecosistema Apple.

PermissionKit: anche le app di terze parti diventano più sicure

Per estendere questa protezione oltre i confini delle app native Apple, arriva PermissionKit, un nuovo framework pensato per gli sviluppatori. Grazie a questo strumento, anche app di terze parti potranno implementare richieste di permesso per attività come seguire un account, aggiungere amici o interagire sui social e nei giochi online, rendendo più difficile per gli sconosciuti entrare in contatto con i minori.

Protezione automatica per under 13 e nuovi strumenti anche per i teenager

Apple imposterà in automatico configurazioni di sicurezza predefinite per i minori di 13 anni, ma non si ferma qui: nuove protezioni verranno applicate anche agli adolescenti tra i 13 e i 17 anni, colmando un vuoto importante che spesso espone i teenager a contenuti o contatti indesiderati.

Età dichiarata e App Store più preciso

Per aiutare i genitori senza violare la privacy del bambino, Apple introdurrà anche una nuova API dell’intervallo d’età dichiarato che permette di impostare un’età approssimativa senza fornire una data di nascita precisa. Inoltre, il sistema di classificazione dell’App Store verrà migliorato, fornendo categorie d’età più dettagliate per garantire un controllo più preciso su ciò che i minori possono scaricare e utilizzare.

Apple Intelligence sì, ma con rispetto per la privacy

Anche con l’arrivo delle tecnologie di Apple Intelligence, l’azienda assicura che nessuna funzione comprometterà la privacy: l’adozione di strumenti basati su intelligenza artificiale sarà sempre allineata ai valori fondanti di sicurezza, riservatezza e trasparenza

