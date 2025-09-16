iPadOS 26 - Borsainside.com

Apple ha finalmente reso disponibile iPadOS 26 per tutti i modelli di iPad supportati, dall’entry-level fino ai più recenti iPad Pro. L’aggiornamento, scaricabile direttamente dall’app Impostazioni, introduce una delle novità più attese dagli utenti: il design Liquid Glass, che rinnova completamente l’interfaccia, accompagnato da funzioni evolute per la produttività.

Si tratta di un aggiornamento importante, che sfrutta al meglio la potenza dell’hardware degli iPad più avanzati e valorizza l’ampio schermo del Pro. Non essendo più una versione beta, non è necessario collegare l’ID Apple a un account sviluppatore: l’aggiornamento comparirà automaticamente tra le opzioni disponibili. Prima di installarlo, però, ci sono alcune precauzioni da seguire:

assicurarsi di avere almeno 20 GB di spazio libero sul dispositivo, così da evitare interruzioni durante il download;

sul dispositivo, così da evitare interruzioni durante il download; verificare che la batteria sia carica o, meglio ancora, collegare l’iPad a una fonte di alimentazione durante l’installazione;

utilizzare una connessione internet sicura e stabile per completare senza problemi la procedura.

Il download e l’installazione sono semplici: basta aprire Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e seguire le istruzioni a schermo. Una volta completato lo scaricamento, sarà possibile installare subito iPadOS 26 o programmare l’installazione notturna.

Oltre al rinnovamento grafico, iPadOS 26 rappresenta un grande passo in avanti verso un’esperienza sempre più vicina a quella di un Mac. Tra le novità più rilevanti ci sono il multitasking con finestre ridimensionabili, una nuova barra dei menu superiore, un puntatore del mouse più preciso e numerosi miglioramenti prestazionali sotto il cofano.

Con questo aggiornamento, Apple risponde alle richieste degli utenti che chiedevano da tempo un utilizzo dell’iPad più flessibile e produttivo. Ora resta da capire se conviene installare subito la nuova versione o attendere la futura iPadOS 26.1, che potrebbe risolvere eventuali bug iniziali.

