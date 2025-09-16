macOS Tahoe 26 disponibile per il download
macOS Tahoe 26 - Borsainside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

A una settimana dal rilascio della versione candidata agli sviluppatori, macOS Tahoe 26 è finalmente disponibile per tutti i Mac supportati. L’aggiornamento esce ufficialmente dal ciclo di beta e test, permettendo a tutti gli utenti di provare la nuova interfaccia Liquid Glass, completamente ridisegnata, insieme a una lunga serie di miglioramenti dedicati alla produttività.

Dal momento che macOS Tahoe 26 è ormai stabile, non è più necessario collegare l’ID Apple a un account sviluppatore per scaricarlo. L’aggiornamento comparirà direttamente nella sezione Aggiornamento Software delle impostazioni senza richiedere passaggi aggiuntivi. Prima di procedere, però, ci sono alcune condizioni da rispettare:

  • assicurarsi di avere almeno 20 GB di spazio libero sul disco, così da evitare interruzioni durante il download;
  • mantenere il Mac collegato a una fonte di alimentazione per tutta la durata dell’installazione;
  • utilizzare una connessione internet stabile e sicura per completare il processo senza errori.

Per installare macOS Tahoe 26 è sufficiente accedere alle Impostazioni di sistema > Aggiornamento software e seguire le istruzioni sullo schermo. Si tratta di una procedura semplice che non richiede strumenti esterni o assistenza di terze parti.

Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti importante rispetto alla versione precedente. L’introduzione del design Liquid Glass uniforma l’esperienza grafica di macOS a quella di iOS e iPadOS, mentre gli interventi su strumenti e funzionalità mirano a migliorare la produttività quotidiana.

Apple ha annunciato che nei prossimi giorni verranno condivisi ulteriori dettagli e approfondimenti su macOS Tahoe. Nel frattempo, gli utenti possono scegliere se installare subito la nuova versione o attendere i primi feedback per assicurarsi che non vi siano bug o problemi iniziali.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani