A una settimana dal rilascio della versione candidata agli sviluppatori, macOS Tahoe 26 è finalmente disponibile per tutti i Mac supportati. L’aggiornamento esce ufficialmente dal ciclo di beta e test, permettendo a tutti gli utenti di provare la nuova interfaccia Liquid Glass, completamente ridisegnata, insieme a una lunga serie di miglioramenti dedicati alla produttività.

Dal momento che macOS Tahoe 26 è ormai stabile, non è più necessario collegare l’ID Apple a un account sviluppatore per scaricarlo. L’aggiornamento comparirà direttamente nella sezione Aggiornamento Software delle impostazioni senza richiedere passaggi aggiuntivi. Prima di procedere, però, ci sono alcune condizioni da rispettare:

assicurarsi di avere almeno 20 GB di spazio libero sul disco, così da evitare interruzioni durante il download;

sul disco, così da evitare interruzioni durante il download; mantenere il Mac collegato a una fonte di alimentazione per tutta la durata dell’installazione;

utilizzare una connessione internet stabile e sicura per completare il processo senza errori.

Per installare macOS Tahoe 26 è sufficiente accedere alle Impostazioni di sistema > Aggiornamento software e seguire le istruzioni sullo schermo. Si tratta di una procedura semplice che non richiede strumenti esterni o assistenza di terze parti.

Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti importante rispetto alla versione precedente. L’introduzione del design Liquid Glass uniforma l’esperienza grafica di macOS a quella di iOS e iPadOS, mentre gli interventi su strumenti e funzionalità mirano a migliorare la produttività quotidiana.

Apple ha annunciato che nei prossimi giorni verranno condivisi ulteriori dettagli e approfondimenti su macOS Tahoe. Nel frattempo, gli utenti possono scegliere se installare subito la nuova versione o attendere i primi feedback per assicurarsi che non vi siano bug o problemi iniziali.

