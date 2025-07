Portafoglio AI Fineco - BorsaInside.com

Grande novità nella proposta di Fineco a inizio luglio. La banca italiana quotata sul Ftse Mib di Piazza Affari e tra i più importanti player nel ramo del risparmio gestito, ha annunciato il lancio del nuovo portafoglio AI che permette di creare non solo investimenti su misura ma anche di farlo in tempo reale per inglobare così quelle che sono le tendenze live del mercato. Del portafoglio basato sull’intelligenza artificiale proposto da Fineco si parla già tanto tra gli specialisti del settore ma anche tra gli stessi potenziali investitori. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di analizzare più da vicino questa novità concentrando l’attenzione su due aspetti in particolare: il target a cui si rivolge e il meccanismo di funzionamento.

A chi è rivolto il nuovo portafoglio AI di Fineco

La nuova funzionalità introdotta da poco dalla banca guidata dall’amministratore delegato Alessandro Foti, riguarda si la personalizzazione degli investimenti ma non dal lato cliente. Il servizio, infatti, si rivolge unicamente ai banker di Fineco e solo in modo indiretto alla clientela retail. In pratica con le nuove funzionalità i consulenti di Fineco potranno consultare uno strumento che viene addestrato con logiche finanziarie che sono indicate dalla stessa banca e quindi procedere alla costruzione di portafogli di investimento perfettamente adattabili alle esigenze finanziarie della clientela. In pratica si tratta di un qualcosa in più che i banker di Fineco potranno usare per creare soluzioni di investimento su misura del singolo.

Ovviamente anche quest’ultimo, sia pure in modo indiretto, ne beneficia. Per ricevere idee di investimento personalizzate dai consulenti Fineco è necessario essere clienti della banca.

Come funziona il portafoglio AI di Fineco

E passiamo adesso al meccanismo di funzionamento della novità basata su AI che Fineco ha introdotto.

Tanto per iniziare l’interfaccia del sistema, disponibile nella piattaforma X-Net, è molto simile, ovviamente solo nella forma, a quella conosciutissima di ChatGpt. Questo semplifica tante cose ai banker. Una volta effettuato l’accesso questi ultimi possono infatti dialogare con la piattaforma per una tutta una serie di funzioni che spaziano dalla creazione del portafoglio all’analisi di portafogli esistenti fino al confronto tra due diversi portafogli.

Non solo ma i consulenti sempre interrogando il chatbot possono anche cercare prodotti finanziari e accedere a quelle che sono tutte le più importanti news di mercato.

L’esempio di “dialogo” è stato effettuato nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio che Fineco ha tenuto presso la sua sede centrale di Milano. A domanda “Mi crei un portafoglio Piano 6, minimo 50% fondi, dividend yield minimo 2,5%“, il sistema AI ha subito generato la sua soluzione proposta.

Tempi di attesa per la formulazione della proposta di investimento su misura? Pochissimi minuti.

Tempi di implementazione in input di investimento in caso di accettazione. Immediati visto che lo stesso portafoglio AI è perfettamente integrato nel sistema di esecuzione che traduce in operazioni di investimento.

La creazione del portafoglio AI di Fineco: ecco il risultato

Ma che cosa è che concretamente viene generato dal sistema AI di Fineco?

In pratica, una volta effettuata l’interrogazione, viene generata tramite AI una risposta che indica quanti e quali strumenti di investimento possono essere inseriti, specificando, in particolare, quanti fondi e quanti Etf. Non solo ma viene indicato il rendimento atteso dall’investimento, lo storico dei rendimenti passati e tutta una serie di altre caratteristiche tecniche molto importanti che spaziano dallo Sharpe ratio fino ai costi complessivi. L’intelligenza artificiale, per finire, indica anche il posizionamento del portafoglio lungo la frontiera efficiente dando una misurazione accurata del rendimento massimo possibile e del livello di rischio che il cliente corre.

E’ proprio alla fine di questa complessa ma rapida operazione che porta alla creazione del portafoglio AI di Fineco, che il cliente entra in ballo.

Al termine della simulazione, infatti, l’assistente fornisce al banker una sintesi discorsiva che ripropone tutte le caratteristiche del portafoglio e il suo funzionamento. Proprio questa sintesi può poi essere condivisa con il cliente per la sua valutazione finale e per la sua approvazione (eventuale).

Il consulente, comunque, resta centrale perchè può sempre chiedere al sistema di modificare o creare ex novo.

Del resto come detto da Paolo Di Grazia, vice direttore generale e responsabile global business, nel corso della presentazione della novità, il ruolo umano non viene mai meno e questo non solo perchè il consulente può sempre modellare in real time il portafoglio nel caso in cui il cliente dovesse manifestare altre esigenze ma anche perchè sarà sempre il banker ad avere l’ultima parola sulla proposta effettiva per il cliente tenendo sempre conto di quelli che sono i profili di rischio e rendimento.

Il nuovo portafoglio AI di Fineco è quindi una sorta di punto di partenza, fermo restando che il cliente, con il suo conto personale, può sempre operare da solo in totale autonomia.

