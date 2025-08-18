Assemblea Mediobanca - BorsaInside.com

Il conto alla rovescia per l’assemblea di Mediobanca del 21 agosto entra nel vivo e i rumor si intensificano attorno a una partita che può ridisegnare gli equilibri della finanza italiana. Sul tavolo c’è il progetto da 6,3 miliardi di euro promosso dall’amministratore delegato Alberto Nagel, un’offerta pubblica di scambio su Banca Generali pensata per creare un polo nazionale di riferimento nel wealth management. A questa mossa si contrappone la strategia di Mps, pronta a sfruttare le divisioni tra i soci storici per tentare la scalata a piazzetta Cuccia. Secondo fonti vicine al dossier, l’operazione di Nagel avrebbe già incassato un orientamento positivo da parte della Banca Centrale Europea.

Azionisti divisi, il fronte contrario si avvicina al 40%

Il vero ostacolo per Mediobanca è rappresentato dal fronte interno. A schierarsi contro o pronti ad astenersi sarebbero circa il 40% del capitale, con in prima linea Delfin e Caltagirone, che insieme pesano per il 30%. Al loro fianco ci sono altri soggetti istituzionali e privati che valutano con scetticismo l’ops. Dall’altra parte, invece, a sostenere Nagel restano i membri del tradizionale accordo di consultazione (oggi ridotto al 7-8%) e il consenso dei mercati finanziari, che vedono nell’operazione una possibile accelerazione della crescita nel settore del risparmio gestito.

Fondi e proxy advisor spingono per il sì

Il fronte favorevole può contare su pesi massimi della finanza internazionale. BlackRock, Vanguard e Norges Bank avrebbero già orientato i propri voti a sostegno del piano, incoraggiati dalle raccomandazioni positive arrivate dai principali proxy advisor come ISS, Glass Lewis e PIRC. Una spinta importante, ma che potrebbe non bastare se l’affluenza non raggiungerà la soglia critica.

L’affluenza in assemblea sarà decisiva

Tutto dipenderà infatti dalla partecipazione dei soci all’assemblea. Le ultime stime parlano di una presenza attorno al 70-75%, livello che potrebbe rendere difficile al management ottenere una maggioranza solida. Secondo diversi osservatori, per garantire un successo netto all’ops su Generali servirebbe un’affluenza più vicina all’80%, condizione che al momento appare tutt’altro che scontata.

L’avanzata di Mps e il ruolo di Delfin

Mentre Mediobanca cerca compattezza, Mps continua a raccogliere consensi sulla sua offerta alternativa. Le adesioni sono salite al 13,5%, spinte dal conferimento di Delfin, che ha dato una svolta alla partita. Se a questo si aggiunge il probabile appoggio di Caltagirone, la soglia minima del 35% non sembra più lontana. Resta tuttavia un ostacolo non trascurabile: l’operazione di Mps è valutata con uno sconto del 3,2% rispetto al mercato, pari a circa 565 milioni di euro di differenza.

21 agosto: un voto che può cambiare la finanza italiana

L’assemblea di giovedì non sarà solo un passaggio tecnico, ma un momento cruciale per il futuro di Mediobanca, del suo amministratore delegato Nagel e più in generale del sistema finanziario italiano. Se il progetto su Banca Generali non dovesse passare, le chance di successo di Mps nella scalata a piazzetta Cuccia crescerebbero in maniera significativa. Le prossime ore saranno decisive e non si esclude alcun colpo di scena: in un’assemblea dove il risultato può dipendere da pochi decimali, anche un piccolo pacchetto di azioni potrebbe ribaltare il verdetto finale.

