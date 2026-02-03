Azioni Eni - BorsaInside.com

Investitori in vigile attesa in vista della pubblicazione della prossima trimestrale di Eni, snodo rilevante per valutare la capacità del gruppo di mantenere solidità operativa e generazione di cassa in un contesto energetico ancora volatile. Il consiglio di amministrazione esaminerà i dati del quarto trimestre 2025 il 25 febbraio 2026, con diffusione dei risultati il giorno successivo, prima dell’apertura di Piazza Affari.

Per gli investitori, l’appuntamento è particolarmente significativo perché consente di fare il punto su redditività, produzione e cash flow a fine esercizio, elementi chiave per la valutazione del titolo nel medio periodo.

Le azioni Eni mentre è in corso la redazione dell’articolo sono in rialzo dello 0,43 per cento a 17,29 euro, variazione che permette al Cane a Sei Zampe di portare al 5,7 per cento il rialzo su base mensile.

Le attese del mercato sui risultati economici

Le stime diffuse dalla società indicano per l’ultimo trimestre del 2025 un utile operativo adjusted proforma pari a circa 2,57 miliardi di euro. Si tratterebbe di un dato sostanzialmente in linea con i livelli storici del gruppo, pur leggermente inferiore rispetto al risultato del quarto trimestre 2024, quando l’utile operativo adjusted aveva raggiunto i 2,7 miliardi di euro.

Sul fronte della bottom line, l’utile netto adjusted è stimato a 960 milioni di euro, in miglioramento rispetto agli 892 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta di un dato che suggerisce una buona tenuta della redditività netta, nonostante uno scenario caratterizzato da prezzi delle materie prime meno favorevoli rispetto ai picchi del passato.

Per i potenziali investitori, il confronto anno su anno evidenzia una stabilità dei margini operativi, più che una fase di espansione, coerente con una strategia orientata alla disciplina finanziaria.

Focus sulla generazione di cassa operativa

Un indicatore particolarmente osservato dal mercato è il flusso di cassa operativo ante capitale circolante, calcolato al costo di rimpiazzo. Per il quarto trimestre 2025 le stime parlano di 2,77 miliardi di euro, un livello che confermerebbe la capacità di Eni di generare liquidità anche in una fase di normalizzazione dei prezzi energetici.

Ricordiamo che la solidità del cash flow resta un elemento centrale per valutare la sostenibilità delle politiche di remunerazione degli azionisti e la flessibilità finanziaria del gruppo. In ottica di investimento, questo dato contribuisce a rafforzare la percezione di Eni come titolo difensivo all’interno del comparto energy, con una buona resilienza ciclica.

Produzione in crescita: segnale operativo positivo

Procedendo con l’esame delle previsioni, dal punto di vista industriale, la produzione di idrocarburi nel quarto trimestre 2025 è attesa attestarsi a 1,78 milioni di barili equivalenti al giorno. Il dato risulterebbe in aumento sia rispetto agli 1,72 milioni del quarto trimestre 2024, sia rispetto agli 1,76 milioni del terzo trimestre 2025.

Questo incremento, se confermato, evidenzierebbe una dinamica operativa positiva, legata all’avvio di nuovi progetti e al contributo delle aree core del portafoglio upstream. Per il mercato, la crescita della produzione rappresenta un segnale di continuità industriale e di capacità esecutiva, aspetti rilevanti in una fase in cui l’attenzione è elevata anche sugli investimenti di lungo periodo.

Confronto con l’anno precedente e lettura strategica

Assumendo queste previsioni come risultati, dal confronto con il quarto trimestre 2024 emergerebbe un quadro di sostanziale stabilità, più che di accelerazione. Il Cane a sei zampe sembra orientato a preservare margini e flussi di cassa, piuttosto che inseguire una crescita aggressiva degli utili.

Per i potenziali investitori, questo approccio può essere interpretato come una scelta di prudenza strategica, coerente con un contesto macroeconomico e geopolitico ancora incerto.

Ricordiamo infine che i risultati del quarto trimestre 2025 forniranno indicazioni utili anche per valutare la traiettoria del gruppo nel 2026, in termini di equilibrio tra investimenti, remunerazione del capitale e transizione energetica.

Perché la trimestrale è rilevante per le azioni Eni

La pubblicazione dei conti rappresenta sempre un momento chiave per misurare la credibilità delle stime, la qualità degli utili e la capacità di generare cassa in modo ricorrente. Il mercato analizzerà con attenzione eventuali scostamenti rispetto alle attese, così come i commenti del management sullo scenario dei prezzi e sulle prospettive operative.

In fin dei conti, i risultati del quarto trimestre 2025 di Eni saranno un passaggio importante per confermare il posizionamento del Cane a Sei Zampe come player solido e finanziariamente disciplinato, più orientato alla stabilità che alla massimizzazione del rischio.

