Le azioni di Mobico Group Plc (LON: MCG) sono sprofondate di oltre il 22% nella seduta di martedì, dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2025, che hanno deluso le aspettative degli analisti. Nonostante la società abbia confermato le previsioni per l’intero anno, il mercato ha reagito negativamente al forte peggioramento dei conti e alla perdita record registrata.

Secondo i dati diffusi, l’utile operativo rettificato si è attestato a £59,9 milioni, in calo del 12,7% rispetto ai £68,7 milioni dello stesso periodo del 2024 e al di sotto delle stime di consensus di £64,4 milioni. A cambi costanti, il calo è stato più contenuto (4,8%), ma le difficoltà operative restano evidenti. L’utile rettificato ante imposte è sceso a £19,8 milioni dai £28,8 milioni dell’anno precedente, confermando una pressione crescente sulla redditività.

Perdita statutaria record e svalutazioni pesanti

Mobico ha riportato una perdita netta statutaria di £257,4 milioni, un dato quasi sette volte superiore rispetto alla perdita di £37,6 milioni registrata nello stesso periodo del 2024. Il risultato è stato fortemente condizionato da svalutazioni non monetarie per £238 milioni legate alla divisione North America School Bus, che la società ha deciso di cedere. Tuttavia, questa operazione dovrebbe generare un rilascio positivo di riserve di cambio per circa £100 milioni, atteso entro la fine dell’anno, mitigando solo parzialmente l’impatto negativo.

Performance dei segmenti: luci e ombre

La situazione dei vari comparti operativi è stata eterogenea. La divisione ALSA ha riportato un EBIT rettificato di £82 milioni, in leggero calo (-0,6%) rispetto al 2024, mentre WeDriveU ha segnato un crollo dell’80% con un utile operativo di appena £2,6 milioni, penalizzato da problemi temporanei su due contratti strategici.

Le attività nel Regno Unito e in Germania hanno registrato una perdita operativa combinata di £9,1 milioni, migliore rispetto ai £11,9 milioni dell’anno precedente, ma le operazioni sugli autobus britannici continuano a gravare pesantemente sui risultati complessivi.

Strategia di rilancio: prezzi più alti e riorganizzazione interna

Per recuperare marginalità, Mobico ha già aumentato le tariffe dell’8,6% dal 16 giugno e completato una riduzione del 2% della rete. Inoltre, la società ha annunciato l’intenzione di integrare le operazioni dei pullman nel Regno Unito all’interno della divisione ALSA, creando così un’unica unità paneuropea focalizzata sul trasporto a lunga percorrenza.

Secondo gli analisti di RBC Capital Markets, questa strategia richiederà però un secondo semestre particolarmente forte per centrare le previsioni di utile operativo, ipotizzando possibili revisioni al ribasso delle stime se i target non verranno raggiunti.

Situazione finanziaria e prospettive

Il debito netto rettificato è salito a £1,29 miliardi dai £1,20 miliardi di fine 2024, mentre l’indebitamento covenant ha raggiunto quota 3x nel primo semestre. Mobico prevede tuttavia una discesa a 2,5x entro fine anno, grazie soprattutto alla cessione della divisione School Bus. Gli accantonamenti ammontano a £276 milioni, in lieve calo rispetto ai £288 milioni del 2024.

Nonostante le difficoltà, il gruppo ha confermato la guidance per il 2025, stimando un utile operativo rettificato compreso tra £180 milioni e £195 milioni dalle operazioni continuative.

Valutazioni di mercato e rating

Gli analisti di RBC hanno ribadito il rating “sector perform” sul titolo, fissando un target price a 35 pence. Tuttavia, hanno sottolineato che altre società concorrenti del settore vengono scambiate a sconti più significativi rispetto ai multipli di valutazione storici, evidenziando come Mobico dovrà dimostrare solidità per riconquistare la fiducia degli investitori.

