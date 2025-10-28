Azioni Officina Stellare - BorsaInside.com

Con un rialzo del 9,7 per cento le azioni Officina Stellare si stanno prendendo la scena sull’Euronext Growth Milan. Il titolo, su di giri fin dall’apertura degli scambi, passa di mano a 24,9 euro. Il boom degli acquisti in atto oggi non fa altro che rendere ancora più solida la prestazione di medio e lungo termine della quotata. Rispetto a un mese fa, infatti, le azioni Officina Stellare si sono apprezzate del 53 per cento mentre anno su anno il verde è addirittura a tripla cifra (+110 per cento).

Numeri impressionanti per una quotata che, appena cinque anni fa, scambiava ad appena 7 euro. Inutile dire che chi diede fiducia allora e non ha poi mai venduto, ora si ritrova con un profitto di tutto rispetto. Ma lasciamo perdere il passato e concentriamoci sul presente: quali sono le cause del rally odierno delle azioni Officina Stelllare? Tutto è stata ispirato dalla notizia diffusa dalla stessa società prima dell’avvio degli scambi: ci sarà una integrazione con Global Aerospace Technologies Group. Un punto di svolta per Officina Satellitare, al di là di quella che è la reazione degli investitori ovviamente ispirata, come sempre avviene in questi casi, da quelli che sono i rapporti di concambio. E allora vediamo tutto nel dettaglio.

Officina Stellare si fonde con Global Aerospace Technologies Group: nasce primo polo aerospaziale italiano quotato

E’ stata Officina Stellare ad annunciare la fusione con Global Aerospace Technologies Group (GATG), società controllata in maggioranza da fondi gestiti da Investindustrial Growth III SCSp. L’operazione va a segnare la nascita del primo polo italiano quotato nel comparto aerospazio e difesa. Obiettivo dell’integrazione tra le due realtà è quello di creare un gruppo industriale ad alta specializzazione tecnologica e con solide basi patrimoniali per sostenere la crescita organica e per linee esterne.

La fusione mira a consolidare competenze e risorse in un mercato caratterizzato da forti investimenti pubblici e privati, legati sia alla sicurezza nazionale sia alla space economy. Secondo i dati pro-forma, la società risultante avrebbe registrato nel 2024 un valore della produzione di 76 milioni di euro, e 37 milioni nel primo semestre 2025, con un portafoglio ordini pari a 148 milioni al 30 giugno 2025.

Fusione tra Officina Stellare e Global Aerospace Technologies: tutti i dettagli

L’operazione verrà tecnicamente realizzata mediante fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group (GATG) in Officina Stellare. Si tratterà di un reverse take over che porterà il soggetto incorporato a detenere la maggioranza della società risultante.

La fusione prevede l’annullamento delle azioni ordinarie di GATG e l’assegnazione ai suoi soci di nuove azioni ordinarie di Officina Stellare, secondo un rapporto di concambio pari a 2,187 azioni Officina Stellare per ogni azione GATG.

Il completamento dell’operazione è subordinato, tra le altre condizioni, all’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Officina Stellare.

Dal punto di vista finanziario, l’operazione sarà sostenuta da aumenti di capitale complessivi per 63 milioni di euro, che rafforzeranno la struttura patrimoniale e forniranno liquidità per nuovi investimenti in ricerca e sviluppo. Dopo il completamento della fusione, previsto per gennaio 2026, Investindustrial deterrà una partecipazione del 57,5%, mentre gli azionisti rilevanti controlleranno il 25,4% e il flottante sarà pari al 17,1%.

Per gli investitori, la nascita del nuovo gruppo sarà chiaramente l’opportunità per esporsi a un comparto in rapida espansione. L’aerospazio è infatti un settore in cui l’Italia punta a rafforzare la propria presenza industriale e tecnologica. Chiaramente con la fusione il ruolo di Officina Stellare come piattaforma strategica per lo sviluppo di soluzioni avanzate nel campo dell’osservazione spaziale, dei sistemi ottici e delle applicazioni per la difesa, andrà ancora di più a consolidarsi.

