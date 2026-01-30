Comprare azioni Safilo - BorsaInside.com

Le azioni Safilo sono protagoniste di una seduta decisamente brillante a Piazza Affari. Quando manca poco al giro di boa delle 13,30, la quotata sta registrando un rialzo di circa l’8%, salendo in area 2,04 euro, e portando il bilancio anno su anno a un impressionante +92%. Un movimento che non passa inosservato e che trova una spiegazione precisa nella pubblicazione dei conti preliminari 2025, accolti con entusiasmo dal mercato.

Il rally odierno non è casuale né puramente speculativo: i numeri diffusi dalla società hanno fornito ai trader alcuni segnali chiave, soprattutto in termini di redditività, generazione di cassa e solidità finanziaria, elementi che in questa fase di mercato pesano più della crescita pura dei ricavi.

Il legame tra il rally del titolo e i conti preliminari 2025

Ma vediamo i numeri. Safilo ha chiuso il 2025 con vendite nette per circa 983 milioni di euro, in lieve flessione rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il dato che il mercato ha immediatamente isolato è quello a cambi costanti, che mostra una crescita dell’1,8%. Si tratta di un aspetto cruciale perchè evidenzia che la debolezza del fatturato è legata in larga parte all’andamento sfavorevole del cambio euro-dollaro e non a un deterioramento strutturale del business.

Anche il quarto trimestre ha risentito del rafforzamento dell’euro, con ricavi in calo su base reported, ma in crescita a parità di cambi. Per i trader, questo aspetto può significare una cosa sola: la domanda sottostante tiene, e il contesto valutario potrebbe tornare a essere un vento favorevole nei prossimi trimestri.

Il mercato ha quindi letto i dati preliminari come una conferma della resilienza operativa del gruppo, nonostante un contesto macro complesso.

Margini, cassa e debito: cosa piace davvero agli investitori

Il vero punto di forza dei conti preliminari 2025 è però rappresentato dalla redditività. Safilo ha chiuso l’esercizio con un EBITDA margin adjusted intorno al 10,6%, in netto miglioramento rispetto all’anno precedente. Anche nel quarto trimestre il margine ha mostrato un progresso significativo, segnale che le azioni di efficientamento stanno producendo risultati concreti. Di solito margini in crescita in un contesto di vendite stabili indicano leva operativa positiva e maggiore capacità di assorbire shock esterni.

Altro elemento chiave è la generazione di cassa. Il flusso di cassa dell’anno è stato ampiamente positivo, con un contributo rilevante anche nel quarto trimestre. Proprio questa dinamica ha consentito a Safilo di ridurre l’indebitamento finanziario netto a circa 46 milioni di euro, rafforzando il profilo finanziario del gruppo.

Inutile dire che per il mercato, meno debito e più cassa significano minore rischio, maggiore flessibilità strategica e potenziale creazione di valore nel medio termine.

Prospettive e lettura del movimento in borsa

Guardando al 2026, Safilo ha poi riconosciuto la presenza di sfide geopolitiche e macroeconomiche, ma al tempo stesso ha confermato la volontà di proseguire lungo le proprie direttrici strategiche, sia attraverso crescita organica sia con acquisizioni selettive.

Il balzo registrato in borsa dalle azioni Safilo riflette quindi una combinazione di fattori: conti preliminari migliori delle attese qualitative, margini in recupero, struttura finanziaria più solida e una storia di turnaround che continua a convincere il mercato. I trader stanno praticamente premiando la qualità dei numeri, più che la semplice crescita del fatturato. Ed è proprio questo mix a spiegare perché Safilo, oggi, sia uno dei titoli più caldi del listino.

