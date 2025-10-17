Banco Santander ha annunciato un’importante riorganizzazione strategica: Openbank e Santander Consumer Finance (SCF) verranno fuse in un’unica entità legale e le attività di consumer finance europee del gruppo opereranno progressivamente sotto il marchio Openbank. Il primo Paese a inaugurare questa trasformazione sarà la Germania, seguita da altri mercati europei.

Un’unica piattaforma per semplificare il business

Openbank e SCF fanno parte della divisione globale Digital Consumer Bank (DCB) di Santander, e la loro integrazione rappresenta un passo naturale verso la semplificazione dell’organizzazione e il rafforzamento dell’offerta ai clienti e ai partner.

La fusione consentirà di unire competenze, tecnologie e servizi, offrendo una piattaforma digitale unificata per la gestione di prodotti bancari, finanziamenti e pagamenti.

L’obiettivo è migliorare la qualità del servizio per clienti privati e partner commerciali — tra cui case automobilistiche, concessionari e grandi retailer — garantendo soluzioni più competitive e integrate.

Openbank diventa il marchio di riferimento per la finanza al consumo

Openbank sarà il nuovo volto del consumer banking europeo di Santander, mantenendo la dicitura “by Santander” per evidenziare la solidità e l’affidabilità del gruppo.

La banca digitale rappresenta l’anima tecnologica e innovativa del gruppo, distinguendosi per la facilità d’uso, la continua innovazione di prodotto e uno dei più alti Net Promoter Score (NPS) nei suoi principali mercati.

Un’unione tra leadership e innovazione

Openbank opera già in Spagna, Germania, Portogallo e Paesi Bassi, con una presenza in espansione anche in Stati Uniti e Messico.

Santander Consumer Finance, invece, è il leader europeo nel credito al consumo per il settore auto, con un portafoglio prestiti superiore a 140 miliardi di euro e attività in 18 Paesi.

Insieme, Openbank e SCF servono circa 16.000 nuovi clienti al giorno in Europa, supportando una vasta gamma di esigenze finanziarie: dall’acquisto di automobili, smartphone e elettrodomestici fino ai prestiti personali e immobiliari.

Una piattaforma digitale unica per clienti e partner

Negli ultimi anni, la gestione congiunta di Openbank e SCF ha già favorito partnership con grandi marchi internazionali come Apple, Amazon e Vodafone in diversi Paesi europei.

Con la fusione, i clienti di entrambe le realtà potranno accedere a un portafoglio prodotti più ampio e diversificato, usufruendo di un unico punto d’accesso digitale per tutte le operazioni bancarie e finanziarie.

Tra i servizi di punta offerti da Openbank figurano:

Robo Advisor , il servizio di investimento automatizzato basato su intelligenza artificiale, capace di fornire target price su titoli europei e statunitensi.

, il servizio di investimento automatizzato basato su intelligenza artificiale, capace di fornire target price su titoli europei e statunitensi. Una piattaforma di trading integrata per azioni e criptovalute.

per azioni e criptovalute. Soluzioni di credito e pagamento flessibili, ideali per clienti privati e partner commerciali.

Una nuova fase per il digital banking europeo

Con questa integrazione, Banco Santander punta a unificare la propria presenza nel settore del digital consumer banking europeo, sfruttando la forza innovativa di Openbank e l’esperienza consolidata di SCF.

La strategia segna un ulteriore passo verso la banca del futuro, dove tecnologia, semplicità e personalizzazione si fondono per offrire ai clienti una nuova generazione di servizi finanziari digitali.

