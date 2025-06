Certificate Barclays: il Cash Collect che coniuga rendimento e controllo

Nonostante un contesto internazionale decisamente teso, con più fronti di guerra aperti, i mercati finanziari continuano a mostrare resilienza e le discese si alternano a risalite e rimbalzi progressivi. L’Italia, in particolare, mantiene una buona redditività grazie alle performance del settore bancario, vero protagonista della crescita recente. È in questo scenario che Barclays ha lanciato un nuovo Cash Collect, codice ISIN XS3043957615 pensato per unire performance e protezione: una strategia intelligente per chi cerca stabilità e opportunità.

Banche italiane in corsa: un’opportunità sotto gli occhi di tutti

Il FTSE MIB resta in zona 39-40.000 punti (+16% da inizio anno), mentre l’S&P500 e il Bitcoin registrano anch’essi nuovi massimi. A fare da traino in Italia, sono gli istituti bancari: UniCredit +46%, Intesa +25%, Banco BPM +27%, Bper +26%, MPS +4,15%.

Il Certificate in breve

Cedole mensili dell’1,25% (pari al 15% annuo lordo)

(pari al 15% annuo lordo) Barriera premio al 60% , capitale protetto fino al -60%

, capitale protetto fino al -60% Barriera capitale discreta al 40% a scadenza

a scadenza Paniere : UniCredit, Banco BPM, Bper, MPS

: UniCredit, Banco BPM, Bper, MPS Autocall step-down dal 6° mese: possibilità di uscita anticipata mensile

Premi mensili anche in fasi incerte

Se i titoli del paniere restano sopra il 60% del valore iniziale, l’investitore riceve l’1,25%. Se uno scende sotto, il premio va in memoria e può essere incassato nei mesi successivi quando le condizioni si ristabiliscono.

Esempio pratico:

Febbraio 2026: un titolo sotto soglia → niente premio

Marzo 2026: tutti sopra soglia → due premi in un’unica data

Protezione fino al 40%: capitale tutelato anche in scenari difficili

A scadenza (giugno 2028), se anche un solo titolo è sotto il 40% del valore iniziale, si registra una perdita proporzionale alla performance peggiore. In tutti gli altri casi, il capitale è restituito interamente.

Esempi:

UniCredit a -65% → rimborso al 35%

UniCredit a -55% → rimborso al 100%

Perché prenderlo in considerazione ora

Premi mensili regolari con effetto memoria

Barriera difensiva al 40% per il capitale

Meccanismo di autocall per flessibilità temporale

ISIN XS3043957615, facilmente accessibile

Possibilità di compensazione minusvalenze

Rischi da valutare

Potenziale perdita se un sottostante va sotto barriera a scadenza

Rischio legato alla solidità dell’emittente Barclays

Modalità di acquisto

Il prodotto è quotato su Borsa Italiana. È sufficiente inserire il codice ISIN XS3043957615 sulla propria piattaforma di trading o tramite il proprio istituto bancario. Si raccomanda la lettura del KID e delle Condizioni Definitive prima di procedere.

Avvertenza

Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di uno sponsor, come un emittente o un intermediario. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento, fiscali o legali. Il presente messaggio è destinato al pubblico indistinto, lo scrivente declina ogni responsabilità per decisioni prese sulla base dei contenuti. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente e a rivolgersi a un consulente abilitato.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.