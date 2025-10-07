AstraZeneca - BorsaInside.com

AstraZeneca ha annunciato importanti progressi nella ricerca di un trattamento più efficace per l’ipertensione resistente, una delle forme più difficili da controllare. Il farmaco sperimentale Baxdrostat ha infatti raggiunto risultati molto positivi in uno studio clinico di fase avanzata, dimostrando di ridurre in modo significativo i valori della pressione arteriosa nei pazienti che non rispondono alle terapie tradizionali.

Secondo i dati diffusi dall’azienda, nello studio Bax24, durato 12 settimane, la somministrazione di 2 mg al giorno di Baxdrostat ha portato a una diminuzione statisticamente significativa e clinicamente rilevante della pressione sanguigna rispetto al placebo.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Il beneficio è risultato costante nell’arco delle 24 ore, inclusi i momenti più critici della giornata, come le prime ore del mattino, quando il rischio di infarto e ictus tende a essere più elevato.

Il nuovo farmaco agisce in modo mirato sull’aldosterone, un ormone che favorisce la ritenzione di sodio e acqua, contribuendo all’aumento della pressione. Bloccando l’attività di questo ormone, Baxdrostat aiuta l’organismo a mantenere un equilibrio più stabile e a ridurre il carico sul sistema cardiovascolare.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

AstraZeneca ha inoltre sottolineato che il trattamento è stato ben tollerato dai pazienti, con un profilo di sicurezza coerente con le precedenti fasi di sperimentazione. Non sono emersi effetti collaterali gravi legati al farmaco, un dato che rafforza ulteriormente la fiducia nel suo potenziale terapeutico.

Questo successo rappresenta un passo avanti importante nella lotta contro l’ipertensione resistente, una patologia che colpisce milioni di persone nel mondo e che espone a un rischio maggiore di complicanze cardiovascolari.

Se confermati dagli studi successivi, i risultati di Baxdrostat potrebbero aprire la strada a una nuova generazione di farmaci antipertensivi, più efficaci e personalizzabili rispetto alle terapie attualmente disponibili.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese 5/5 ● Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ - 0.0 Spread in pip

✓ - Piattaforme di trading avanzate

✓ - Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider 4/5 ● Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ - Leva fino a 1:30

✓ - Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. 5/5 ● Broker regolamentato DEMO 5000$ Recensioni ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili

✓ ✔️ Leva fino a 30: 1

✓ ✔️ Fai trading 7 giorni su 7 74% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore. 5/5 ● Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ - Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ - Copia i migliori trader del mondo Il 61% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore 5/5 ● Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ - Regulated CySEC License 247/14

✓ - Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ - Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore 5/5 ● Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ - N.1 in Italia

✓ - Regime Fiscale Amministrato

✓ - Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.