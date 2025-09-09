Il settore delle criptovalute in Italia sta per vivere una trasformazione molto importante. Dal 1° gennaio 2026, infatti, gli investitori italiani potranno finalmente beneficiare di una significativa semplificazione nella gestione fiscale dei loro investimenti digitali grazie a Cryptosmart, il primo exchange completamente italiano a introdurre il regime amministrato per le criptovalute in favore di tutti i propri clienti che opteranno per questa scelta.

L’innovazione non è certo marginale: come vedremo, Cryptosmart diventerà il primo intermediario autorizzato a fungere da sostituto d’imposta per le operazioni in criptovalute, eliminando gran parte degli oneri burocratici che fino ad oggi hanno gravato sui trader e investitori italiani.

Una svolta attesa da anni

Il regime amministrato per le criptovalute è stato una delle novità più discusse e attese nel panorama fiscale italiano degli ultimi anni. Fino ad oggi, gli investitori in asset digitali credevano di essere costretti a gestire autonomamente tutti gli adempimenti fiscali derivanti dalle loro operazioni, inclusi i calcoli delle plusvalenze, le dichiarazioni dei redditi e il pagamento delle relative imposte. Una complessità che ha rappresentato un significativo ostacolo per molti, scoraggiando spesso l’ingresso di nuovi investitori nel mercato delle criptovalute.

Ebbene, con il chiarimento del Fisco e la possibilità di adottare il regime amministrato, invece, Cryptosmart assumerà il ruolo di sostituto d’imposta, calcolando automaticamente le imposte dovute sulle plusvalenze realizzate e versandole direttamente all’Agenzia delle Entrate. Per gli utenti, una notevole riduzione della complessità gestionale: non dovranno più preoccuparsi di tenere traccia manualmente di ogni singola transazione, di calcolare le plusvalenze o di inserire questi dati nella dichiarazione dei redditi.

Cryptosmart si conferma innovatore nel mercato italiano

Cryptosmart non è solo il primo exchange italiano a offrire il regime amministrato, ma rappresenta anche un esempio di eccellenza tecnologica e normativa completamente italiana. In un settore dominato da piattaforme internazionali, spesso con sedi in paradisi fiscali o giurisdizioni poco trasparenti, avere un exchange al 100% italiano rappresenta un valore aggiunto significativo per gli investitori nazionali.

La piattaforma garantisce non solo la conformità alle normative italiane ed europee più stringenti, ma anche un supporto clienti in lingua italiana e una comprensione profonda delle specificità del mercato domestico. Un approccio localizzato che si traduce in una maggiore sicurezza per gli utenti, che possono contare su standard normativi elevati e su una piattaforma che conosce intimamente le esigenze del mercato italiano.

Semplificazione e trasparenza: i pilastri del nuovo servizio

Il regime amministrato offerto da Cryptosmart elimina molte delle complessità che hanno caratterizzato fino ad oggi gli investimenti in criptovalute per i cittadini italiani. Gli utenti potranno dunque concentrarsi esclusivamente sulle loro strategie di investimento, senza dover dedicare tempo e risorse alla gestione degli aspetti fiscali.

La piattaforma gestirà automaticamente il calcolo delle imposte sulle plusvalenze, applicando l’aliquota del 26% prevista dalla normativa italiana. Ogni operazione sarà tracciata e documentata secondo gli standard richiesti dall’Agenzia delle Entrate, garantendo piena trasparenza e conformità normativa. Gli utenti riceveranno reportistica dettagliata delle loro operazioni e delle imposte versate, mantenendo sempre il controllo completo sulla propria situazione fiscale.

Alessandro Ronchi, fondatore e CEO di Cryptosmart, commenta con entusiasmo questo traguardo: “Siamo orgogliosi di essere pionieri in Italia nell’offrire il regime amministrato per le criptovalute. Questa innovazione rappresenta il culmine di anni di lavoro per creare una piattaforma che non solo rispetti i più alti standard di sicurezza e conformità, ma che semplifichi realmente la vita dei nostri utenti – ha dichiarato il manager – Il regime amministrato elimina le barriere burocratiche che hanno troppo a lungo ostacolato la crescita del settore crypto in Italia. Con Cryptosmart, investire in criptovalute diventa finalmente semplice come investire in qualsiasi altro strumento finanziario tradizionale, ma con tutti i vantaggi dell’innovazione blockchain.“

Un’opportunità irripetibile per gli early adopters

Per celebrare il lancio di questo servizio rivoluzionario e per permettere a un numero crescente di investitori di beneficiarne, Cryptosmart ha lanciato una promozione di lancio particolarmente vantaggiosa. Gli utenti che trasferiscono criptovalute da altri exchange o che effettuano acquisti di almeno 1.000 euro sulla piattaforma entro il 31 ottobre 2025 otterranno il servizio completamente gratuito, a vita.

Un’offerta che rappresenta un valore eccezionale, considerando che il servizio avrà normalmente un costo di 49,90 euro annui. Per chi sceglie di aderire alla promozione, il risparmio nel corso degli anni può dunque risultare molto significativo, oltre al vantaggio di essere tra i primi a beneficiare di questa innovazione che cambierà il modo di investire in criptovalute in Italia.

La promozione è pensata sia per attrarre nuovi utenti che per premiare la fedeltà di coloro che decideranno di trasferire i propri asset da altri exchange verso la piattaforma italiana. Il servizio amministrato sarà attivo a partire dal primo gennaio 2026, dando agli utenti il tempo necessario per familiarizzare con la piattaforma e prepararsi al nuovo regime fiscale.

