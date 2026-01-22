Bitcoin (BTC) - BorsaInside.com

Bitcoin ha toccato brevemente quota 90.000 dollari nella giornata di mercoledì, prima di ritracciare e tornare in area 88.000 dollari. Il movimento è arrivato dopo alcune dichiarazioni del presidente Donald Trump, che hanno riacceso l’attenzione del mercato su un possibile catalizzatore politico: una legge sulla struttura dei mercati crypto attualmente in discussione al Congresso.

Il prezzo ha reagito con un piccolo scatto verso l’alto dopo che Trump ha dichiarato di voler lavorare “per garantire che l’America resti la capitale mondiale delle crypto”, una frase breve ma sufficiente a creare una nuova ondata di ottimismo nel breve periodo.

Trump rilancia sulla regolamentazione crypto: “Spero di firmarla presto”

Nel suo intervento al World Economic Forum di Davos, Trump ha affermato che il Congresso sta lavorando duramente su una normativa dedicata alla market structure delle criptovalute e che spera di poterla firmare “molto presto”.

Il messaggio che arriva al mercato è semplice: gli Stati Uniti potrebbero muoversi verso un quadro normativo più chiaro e strutturato, elemento che spesso viene visto come positivo dai grandi investitori, perché riduce l’incertezza e rende più facile l’ingresso di capitali istituzionali.

Il disegno di legge però si è inceppato: Coinbase ritira il supporto e cresce la tensione

L’entusiasmo, tuttavia, si scontra con un problema evidente: la legge non sta procedendo in modo lineare. La scorsa settimana la proposta avrebbe subito un intoppo importante quando Coinbase ha deciso di ritirare il proprio supporto prima di una sessione chiave.

Il CEO Brian Armstrong ha parlato di “troppi problemi” nella bozza, citando modifiche che, secondo lui, rischierebbero di eliminare le ricompense sulle stablecoin e di permettere alle banche di creare barriere per “bloccare la concorrenza”.

Questo passaggio è rilevante perché Coinbase rappresenta uno dei soggetti più influenti dell’ecosistema, e quando un attore di questo peso prende le distanze, il mercato interpreta il segnale come un rallentamento o un rischio di compromesso sfavorevole.

Polymarket raffredda le aspettative: meno probabilità di una legge nel 2026

A livello di percezione, il sentiment si vede bene anche nei mercati predittivi. Su Polymarket, la probabilità che il Congresso approvi una regolamentazione strutturale per il mercato crypto nel 2026 risulta intorno al 40%, in calo rispetto a una punta vicina all’80% registrata il 12 gennaio.

È un dato importante perché mostra come l’ottimismo politico non si sia trasformato in fiducia piena. Il mercato, in sostanza, sta dicendo che l’idea di una legge favorevole esiste, ma non viene più considerata così “vicina” o così probabile come sembrava pochi giorni fa.

Dal massimo recente al ritracciamento: Bitcoin perde slancio e torna sotto osservazione

Dal punto di vista puramente tecnico, Bitcoin risulta in calo di circa 8% rispetto al rimbalzo avvenuto la scorsa settimana vicino a 98.000 dollari. Questo indebolimento può essere interpretato come un segnale di fragilità nel breve periodo, soprattutto perché la spinta rialzista non è riuscita a consolidare sopra i livelli chiave.

Secondo l’analista Ed Engel di Compass Point, il mercato resta prudente finché BTC non recupera il costo medio dei detentori di breve periodo, indicato intorno a 98.000 dollari. In altre parole, finché quel livello non viene ripreso con decisione, inseguire i rialzi potrebbe essere rischioso e più simile a una scommessa che a una strategia disciplinata.

Strategy compra ancora, ma il prezzo non reagisce: un segnale da non ignorare

Un altro punto che pesa sul sentiment è il fatto che Strategy (ex MicroStrategy) avrebbe acquistato circa 2,13 miliardi di dollari in Bitcoin negli ultimi otto giorni, ma senza riuscire a sostenere il prezzo in modo evidente.

Secondo Sean Farrell di Fundstrat, questo è un elemento da osservare con attenzione, perché non è un buon segnale quando grandi flussi d’acquisto non riescono a mantenere il momentum. In pratica, significa che il mercato sta assorbendo domanda importante senza però trasformarla in una continuazione del rialzo, un comportamento che può anticipare fasi più instabili.

10X Research resta costruttiva: “pullback come opportunità”, ma occhio a 87.000

Non tutti però interpretano il movimento come un segnale negativo. 10X Research ritiene che Bitcoin mantenga una struttura ancora “costruttiva” e continua a vedere l’attuale correzione come una possibile opportunità di acquisto, con un posizionamento ancora orientato al lato long.

La loro lettura diventa però molto più severa sotto un livello tecnico preciso: una rottura sostenuta sotto 87.000 dollari invaliderebbe questa visione e potrebbe aprire la porta a un ritracciamento più doloroso, cancellando il tentativo di rimbalzo visto di recente.

Bitcoin cancella gran parte dei guadagni annuali: torna il tema volatilità

Il quadro generale resta quello di un mercato estremamente sensibile a politica, liquidità e fiducia. Bitcoin ha già cancellato gran parte dei guadagni da inizio anno dopo un ultimo trimestre precedente molto debole, in cui il token aveva anche mostrato segnali negativi su base annuale.

Questo tipo di contesto alimenta una dinamica tipica delle crypto: bastano poche parole, un intoppo normativo o un cambio di aspettative per trasformare un rimbalzo in un ritracciamento, e viceversa. È anche per questo che, nonostante la spinta psicologica dei 90.000 dollari, il mercato oggi sembra più concentrato sulla solidità del movimento che sull’entusiasmo immediato.

