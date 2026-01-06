Bitcoin - BorsaInside.com

Bitcoin ha iniziato il 2026 con un segnale di forza, tornando sopra la soglia dei 93.000 dollari per token nella giornata di lunedì. Il movimento suggerisce un possibile cambio di momentum di breve periodo, dopo una chiusura del 2025 particolarmente complessa per il mercato delle criptovalute.

Secondo un’analisi diffusa domenica da 10X Research, Bitcoin sarebbe entrato in una nuova fase rialzista. La società di analisi sottolinea come il ritorno a volumi di scambio più regolari e i primi segnali di riposizionamento istituzionale stiano contribuendo a rafforzare il quadro tecnico all’inizio del nuovo anno. In questo contesto, restare completamente fermi viene descritto come un rischio più grande rispetto all’esporsi con cautela al mercato.

Dal punto di vista tecnico, il prezzo sta mostrando solidità mantenendosi al di sopra delle principali medie mobili. In particolare, finché Bitcoin rimarrà sopra la media mobile a 21 giorni, il bias di breve periodo continuerà a essere orientato verso l’alto.

Opzioni e livelli chiave da monitorare

Un ulteriore segnale incoraggiante arriva dal mercato delle opzioni. I flussi, che nelle settimane precedenti erano concentrati sulla vendita di call rialziste, si sono spostati verso l’acquisto attivo di call, indicando che molti operatori stanno iniziando a scommettere su un possibile avvicinamento all’area dei 100.000 dollari.

Secondo 10X Research, il livello tecnico più importante da superare nel breve periodo è fissato a 98.197 dollari. Una rottura convincente di questa soglia potrebbe aprire la strada a un nuovo movimento direzionale più ampio.

Un rimbalzo dopo tre mesi consecutivi di calo

Il recupero di inizio 2026 arriva dopo un periodo difficile. Bitcoin ha infatti chiuso tre mesi consecutivi in negativo, una dinamica storicamente rara, osservata solo in circa quindici occasioni. In passato, configurazioni simili hanno spesso preceduto rimbalzi significativi nel mese di gennaio.

Nel quarto trimestre del 2025, il prezzo era stato penalizzato da liquidazioni forzate e dalle vendite di alcuni detentori di lungo periodo, scendendo dai massimi di ottobre oltre quota 126.000 dollari.

Il ruolo del ribilanciamento dei portafogli a inizio anno

Secondo Sean Farrell di Fundstrat, un possibile catalizzatore nel breve termine potrebbe arrivare dal ribilanciamento dei portafogli tipico dell’inizio dell’anno. Questo processo potrebbe generare nuovi flussi in ingresso sugli asset più volatili, offrendo un supporto aggiuntivo ai prezzi di Bitcoin nelle prossime settimane.

