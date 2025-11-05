Bitcoin - BorsaInside.com

Block ha intrapreso il proprio cammino nel mondo di Bitcoin nel 2018, quando l’applicazione Cash App ha permesso agli utenti di acquistare, conservare e vendere Bitcoin. La scelta è nata da una forte richiesta da parte dei clienti. Da quel momento in poi, oltre 20 milioni di utilizzatori attivi hanno scambiato più di 58 miliardi di dollari in Bitcoin.

Nel 2020 l’azienda ha deciso di investire direttamente nelle proprie riserve, acquistando 50 milioni di dollari in Bitcoin come esperimento iniziale. L’anno successivo ha ampliato l’investimento con altri 170 milioni. Nel 2024 ha introdotto una strategia costante di acquisto periodico, destinando il 10% del profitto lordo mensile generato dai servizi legati a Bitcoin all’acquisto della criptovaluta.

Oggi Block possiede 8.692 Bitcoin custoditi nel proprio bilancio, dimostrando un impegno crescente nel considerare Bitcoin come un asset strategico.

Perché Block considera Bitcoin una riserva di valore a lungo termine

Molti responsabili finanziari guardano ancora a Bitcoin come un bene troppo instabile rispetto agli asset tradizionali. Block riconosce questa percezione, ma precisa che la criptovaluta non viene usata come capitale operativo: è una riserva strategica, non soggetta alla volatilità nel breve periodo.

L’azienda sottolinea di operare seguendo criteri di rischio chiari e con una visione orientata al lungo periodo.

Il messaggio è semplice: “Non viviamo sulle montagne russe emotive della volatilità”.

Inoltre, negli ultimi anni l’infrastruttura istituzionale attorno a Bitcoin è maturata notevolmente. Oggi esistono custodi autorevoli, fornitori di liquidità più affidabili e rapporti più chiari con il sistema bancario, rendendo l’adozione più stabile e sostenibile.

Come Block vuole aiutare altre imprese ad adottare Bitcoin

Block non si limita a investire nelle proprie riserve. Con il lancio di Square Bitcoin, un sistema integrato per pagamenti e gestione di Bitcoin, l’azienda vuole permettere anche ai propri commercianti di diventare imprese che detengono Bitcoin nel proprio patrimonio.

L’obiettivo è creare un ecosistema in cui migliaia di attività possano accedere con facilità a strumenti di gestione e custodia della criptovaluta, favorendo una transizione graduale e consapevole.

L’azienda ha inoltre pubblicato documenti tecnici e strumenti aperti per aiutare altre realtà a comprendere e adottare processi di gestione responsabile della criptovaluta.

Consigli di Block per le imprese che vogliono cominciare

I dirigenti della società suggeriscono un approccio graduale:

iniziare con piccole allocazioni

formare il personale responsabile

definire una strategia chiara e coerente con il profilo di rischio aziendale

comunicare con trasparenza con investitori e stakeholder

L’invito è quello di trattare Bitcoin come un bene strategico, non speculativo, integrandolo nella gestione aziendale con logica e prudenza.

Uno sguardo al futuro

Block vede Bitcoin come parte della trasformazione tecnologica globale che comprende anche l’avanzata dell’intelligenza artificiale e l’automazione dei processi. Secondo l’azienda, Bitcoin rappresenta un tassello fondamentale dell’economia digitale futura.

Il messaggio finale è chiaro:

la chiave non è puntare tutto sulla criptovaluta, ma comprenderla, integrarla con criterio e guardare oltre le fluttuazioni di breve periodo.

Per Block, Bitcoin non è una scommessa ma una scelta strategica di lungo respiro.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.