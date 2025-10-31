Inflazione negli USA - BorsaInside.com

Secondo un’analisi di Bank of America Securities, i dazi introdotti dagli Stati Uniti negli ultimi mesi stanno pesando in modo significativo sull’inflazione americana. Per gli economisti della banca, le evidenze che collegano le tariffe imposte sulle importazioni al rialzo dei prezzi al consumo sono ormai difficili da ignorare.

L’amministrazione USA, dal secondo insediamento di Donald Trump a gennaio, ha rafforzato una strategia commerciale più aggressiva rispetto al passato. Il risultato è un livello di dazi effettivi vicino ai massimi degli ultimi cento anni, con effetti diretti e sempre più visibili sulle tasche dei cittadini.

Gli analisti di BofA sottolineano che molte aziende, colpite dall’aumento dei costi di approvvigionamento, stanno trasferendo sulle famiglie una parte crescente delle spese aggiuntive. In base alle stime pubblicate, le tariffe contribuirebbero oggi fino a 0,50 punti percentuali dell’inflazione core misurata dall’indice PCE, il parametro più seguito dalla Federal Reserve per monitorare l’andamento dei prezzi negli Stati Uniti.

Sempre secondo lo studio, i consumatori avrebbero già sostenuto fra il 50% e il 70% dei costi legati ai dazi. E il processo non sarebbe ancora completato: per Bank of America è più probabile che le aziende continuino ad aumentare i prezzi piuttosto che assorbire l’onere nelle loro marginalità, alimentando così ulteriori pressioni inflative nei prossimi mesi.

Nonostante un rallentamento dell’economia e un mercato del lavoro meno brillante rispetto al passato, l’inflazione USA su base annua è risalita al 3% fino a settembre, leggermente al di sopra delle aspettative degli analisti. Un dato che mantiene alta l’attenzione della Federal Reserve: pur procedendo verso un taglio dei tassi, alcuni membri – come il presidente della Fed di Kansas City, Jeffrey Schmid – hanno espresso preoccupazione per il rischio di un’inflazione più persistente del previsto.

