Stanno per arrivare tanti cambiamenti per le bollette di gas e luce: ecco come prepararsi evitando spiacevoli sorprese.

C’è una scadenza che riguarda le utenze di luce e gas che si sta avvicinando rapidamente e alla quale dovremmo prestare attenzione tutti per evitare spiacevoli sorprese.

Il dieci gennaio 2024 sarà segnato sul calendario delle famiglie italiane come un punto di svolta inevitabile per i consumi quotidiani di luce e gas.

Questo giorno segna la chiusura di quello che viene conosciuto come Mercato Tutelato e che riguarda, appunto, la tutela del costo delle utenze domestiche.

A partire da questa data in poi le cose potrebbero cambiare per tanti italiani: diventa importante prepararsi al meglio per affrontare le novità.

Chiusura del Mercato Tutelato: cosa cambia dal 10 gennaio 2024

Gli ultimi tempi sono stati caratterizzati da diverse proroghe e da tanti incentivi che hanno supportato concretamente le famiglie italiane alle prese con un’inflazione ormai crescente che sembra inarrestabile. Ebbene, a queste circostanze bisogna aggiungere l’importante cambiamento a cui si va incontro nel campo delle utenze. Si tratta di una rivoluzione senza precedenti, a cui tutti devono abituarsi.

Prima di tutto è bene sapere che il cambiamento a cui si va incontro quando si parla di luce e gas permetterà a tanti italiani di trovare sollievo. Chi, infatti, non ha ancora effettuato il passaggio dal mercato tutelato a quello libero, entro la data fatidica di scadenza, non deve preoccuparsi. Non c’è pericolo, infatti, che le utenze vengano improvvisamente interrotte e non si deve temere di restare da un giorno all’altro senza gas o luce.

Quanto ci costerà adesso l’energia elettrica – Borsainside.com

Come prepararsi al meglio al passaggio al mercato libero delle utenze

Per poter effettuare il passaggio in tutta tranquillità, però, ci sono delle cose da sapere. Per poter scegliere adeguatamente l’operatore a cui rivolgersi bisogna vagliare le varie opzioni con molta attenzione, senza essere frettolosi. Il rischio di essere attirati da offerte particolarmente vantaggiose che si rivelano truffe è particolarmente elevato.

Una soluzione che risulta particolarmente utile per risparmiare sui consumi della Luce consiste proprio nella scelta di effettuare il cambio di mercato e di affacciarsi fuori dalla propria comfort zone. Per compiere questa scelta avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie il consiglio è quello di cominciare ad informarsi sulle migliori offerte del Mercato Libero a partire da questo momento per arrivare al dieci gennaio del prossimo anno con le idee ben chiare in merito all’operatore in grado di rispondere meglio alle nostre esigenze.

