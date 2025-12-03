Azioni IA - BorsaInside.com

Dopo mesi di euforia legata all’intelligenza artificiale, il settore tecnologico potrebbe mostrare i primi veri segnali di rallentamento. È questa, in sintesi, la lettura proposta dagli analisti di Wolfe Research, secondo cui sul mercato azionario si starebbero accumulando indizi di una fase di “fatica dell’AI”.

Il tema è esploso dopo l’ultima trimestrale di Nvidia, gigante assoluto dell’hardware AI e oggi la società dal valore più alto al mondo. Il gruppo guidato da Jensen Huang ha messo a segno la prima vera ri-accelerazione dei ricavi dopo sette trimestri difficili, sottolineando come i chip di nuova generazione siano ormai «presenti ovunque» e come la domanda continui a superare la capacità produttiva. Huang ha ribadito di non vedere alcuna bolla speculativa all’orizzonte, considerando l’intensità con cui i clienti continuano ad acquistare i processori Nvidia.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Eppure, nonostante risultati molto solidi, il titolo ha poi subito un contraccolpo verso fine mese, complice un’indiscrezione secondo cui Meta sarebbe pronta a investire miliardi nei chip realizzati da Google, scavalcando Nvidia in alcune forniture strategiche. Un movimento che ha riacceso dubbi sulla tenuta del rally dell’AI.

Proprio qui si inserisce l’analisi di Wolfe Research: secondo gli strateghi Rob Ginsberg e Read Harvey, il paniere di titoli legati all’intelligenza artificiale monitorato dalla società ha sottoperformato il Russell 3000 sia dopo i conti di Nvidia sia nella finestra più ampia degli ultimi tre mesi. In altre parole, mentre l’indice che rappresenta l’intero mercato USA ha continuato a salire, molte società considerate pilastri dell’AI hanno iniziato a mostrare affaticamento.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Gli analisti fanno notare che, nonostante il forte recupero di Alphabet da settembre, colossi come Microsoft, Oracle e la stessa Meta hanno perso slancio. Un comportamento che, secondo Wolfe, rappresenta un campanello d’allarme: la fase di ipervenduto in cui questi titoli sembrano essere entrati potrebbe rivelarsi decisiva per capire l’evoluzione del settore nelle prossime settimane.

Un altro elemento significativo riguarda le società del comparto energetico. In teoria, l’esplosione dei data center – strutture che consumano quantità enormi di elettricità e che sono indispensabili per addestrare i modelli di AI – avrebbe dovuto spingere in alto le utility e i produttori di energia. E invece, anche questo segmento ha avuto una flessione, tanto che Wolfe sostiene che il gruppo non mostra più caratteristiche di leadership come nei mesi precedenti.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Nonostante questi segnali, gli analisti non dipingono un quadro completamente negativo. Anzi: osservano che il mercato sta iniziando a diversificarsi e a premiare anche settori e aziende non direttamente legate all’intelligenza artificiale. Un fenomeno che, se dovesse consolidarsi, potrebbe ridurre il rischio di una bolla concentrata solo su pochi titoli superperformanti.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.