Borsa Italiana Oggi 14 ottobre 2022: fiammata del Ftse Mib. Pochissimi segni rossi

Andamento in rialzo per la borsa di Milano nell’ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib ha avviato gli scambi con una secca progressione in avanti che si è però ammorbidita nel giro di poco tempo per poi riprendere quota in prossimità del giro di boa delle 13,30. Il Ftse Mib è infatti passato da oltre 21130 punti a 20960 punti in neppure un’ora per poi volare a 21200 punti. Ad ogni modo sono stati comunque gli acquisti a dettare il ritmo nella sessione di borsa di oggi 14 ottobre 2022. Tra le quotate che si sono messe in luce con i rialzi più consistenti ci sono Diasorin e Amplifon.

Le quotate in rosso, nonostante la prevalenza dei verdi, non mancano ma sono davvero poche. Nel primo pomeriggio solo Tenaris e Saipem sono in rosso.

Ricordiamo che oggi c’è stata la pubblicazione del dato sul debito pubblico italiano e che su Borsa Italiana sono in corso di esecuzione ben due operazioni straordinarie rilevanti:

l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di Schema Alfa su Atlantia (l’operazione termina l’11 novembre prossimo)

l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di DeVa Finance su Tod’s (in questo caso l’operazione termina il 25 ottobre prossimo).

Borsa Italiana Oggi 14 ottobre 2022: pre market

La borsa di Milano dovrebbe aprire l’ultima sessione della settimana con un secco segno positivo. Questa è la previsione che può essere fatta analizzando l’andamento dei futures sul Ftse Mib ma soprattutto tenendo conto delle performance che sono state registrate dai tradizionali mercati di riferimento. Sia la borsa di Tokyo per quello che riguarda la seduta di borsa di oggi che quella di Wall Street (sessione di ieri) hanno infatti chiuso con una forte progressione in avanti. Un balzo quasi inatteso per i mercati di riferimento dell’azionariato europeo se si considera la delusione scaturita dal dato sull’inflazione Usa di settembre che è stato diffuso ieri pomeriggio.

L’importante market mover, da cui dipendono le decisioni di politica monetaria della FED, è risultato superiore alle attese. Nel mese di settembre, infatti, l’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è salito su base mensile dello 0,4 per cento rispetto al +0,1 per cento precedente e al +0,2 per cento delle attese degli analisti. La componente core ha registrato una progressione dello 0,6 per cento su base mensile andando oltre il +0,5 per cento stimato dagli esperti.

Su base annua, invece, l’inflazione misurata dall’indice CPI ha registrato una progressione dell’8,2 per cento rallentando il trend rispetto alla crescita dell’8,5 per cento del mese precedente ma andando oltre le attese del +8,1 per cento. L’inflazione core ha comunque accelerato la sua marcia passando dal +6,3 per cento di agosto al +6,5 per cento in linea con le attese. Per l’indice CPI core si tratta del 28esimo mese consecutivo di rialzo.

Dinanzi a questo market mover, la borsa Usa ieri è prima crollata per poi mettere a segno una delle più forti progressioni intraday di tutti i tempi. A fine seduta, il paniere Dow Jones registrava una variazione positiva del 2,83 per cento a 30.039 punti, l’S&P 500 era in rialzo del 2,6 per cento a 3.670 punti e il Nasdaq evidenziava un verde del 2,23 per cento a quota 10.649 punti.

Logicamente la forte progressione in avanti messa a segno dalla borsa Usa ha impattato sulla prestazione della borsa di Tokyo oggi. La piazza nipponica ha mandato in archivio l’ultima seduta della settimana con il Nikkei in rialzo del 3,25 per cento a 27.091 punti.

Prima di andare alla ricerca delle quotate che, dal nostro punto di vista, oggi potrebbero realizzar le performance più consistenti, ricordiamo ai lettori che le forti variazioni messe a segno dagli indici di borsa possono essere sfruttate per fare trading attraverso i CFD. I Contratti per Differenza sono uno strumento derivato e riproducono l’andamento del sottostante (gli indici in questo caso). Per imparare a fare CFD Trading sugli indici di borsa consigliamo di iniziare la propria esperienza da un conto demo come ad esempio quello gratuitamente offerto da eToro.

Apri un account dimostrativo con eToro e impara a fare CFD Trading sugli indici di borsa>>>clicca qui

Borsa Italiana Oggi 14 ottobre 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate da tenere d’occhio nella sessione di oggi? I “nomi” che facciamo sono due: Unicredit e Anima Holding.

La banca guidata da Orcel ha reso note le indicazioni del consensus in vista della pubblicazione dei conti trimestrali (terzo trimestre). Stando alle stime, la banca dovrebbe aver chiuso il periodo di riferimento con un utile netto pari a 937 milioni di euro (si tratta del valore mediano) e un margine di intermediazione che si dovrebbe attestare a quota 4,54 miliardi di euro (si tratta sempre del valore mediano), in leggero aumento rispetto ai 4,44 miliardi di euro che erano stati messi a segno nel terzo trimestre 2021. Per finire, il risultato netto di gestione di Unicredit alla fine del terzo trimestre è visto a 1,68 miliardi di euro, dopo svalutazioni su crediti per 430 milioni di euro.

Per quello che invece riguarda Anima Holding, il driver potrebbe essere rappresentato dalla decisione di partecipare all’aumento di capitale di MPS (in partenza il prossimo lunedì 17 ottobre) attraverso un investimento finanziario per un importo massimo euro 25 milioni di euro. Visto che stiamo in argomento ricordiamo che ieri la banca toscana ha chiuso la seduta con una pesante correzione al ribasso. Oggi le attese sono per un recupero.

Visto che stiamo parlando di titoli azionari, ricordiamo che oggi è possibile acquistare azioni senza pagare commissioni grazie al broker eToro. Con questo fornitore, inoltre, il deposito minimo necessario per iniziare ad operare è molto basso, appena 50 dollari.

Con eToro puoi acquistare azioni a zero commissioni>>>vai qui sul sito ufficiale