Stretto di Hormuz - BorsaInside.com

Il nuovo fronte di tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran ha rimesso i mercati finanziari in modalità difensiva. In queste fasi domina una logica ben nota agli operatori: prima si acquistano beni rifugio, poi si analizzano i fondamentali.

I raid aerei coordinati da Washington e Tel Aviv contro Teheran, seguiti dalla risposta missilistica iraniana verso Israele e obiettivi nel Golfo, hanno riacceso i timori di uno shock energetico globale. Il presidente USA Donald Trump ha ribadito che le operazioni proseguiranno fino al raggiungimento degli obiettivi militari, mentre l’ex presidente del Parlamento iraniano Ali Larijani ha escluso aperture negoziali.

Il risultato? Un immediato aumento dell’avversione al rischio sui mercati globali.

Il vero nodo: il petrolio e lo Stretto di Hormuz

Il punto cruciale per investitori e governi è uno solo: il petrolio può diventare un’arma geopolitica.

Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno snodo strategico attraverso cui transita circa il 20% dei flussi mondiali di greggio e gas naturale liquefatto (GNL). Qualsiasi interruzione prolungata rischia di innescare un rialzo duraturo dei prezzi energetici, con effetti diretti su inflazione, crescita e politiche monetarie.

In apertura di settimana il petrolio ha registrato un balzo fino al +13%, per poi assestarsi intorno a +8%, sopra i 78 dollari al barile. Si tratta del movimento più violento dai tempi dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.

Secondo diverse stime, in caso di blocco prolungato di Hormuz, il greggio potrebbe spingersi oltre quota 100 dollari al barile. Tuttavia, al momento non si configura ancora uno shock strutturale come quelli del passato.

Borse in calo, oro e dollaro in rialzo

La reazione dei mercati azionari è stata immediata:

Indici asiatici in calo oltre l’1,5%

Borse europee in flessione superiore al 2%

Future di Wall Street in ribasso di oltre l’1%

Parallelamente si è attivata la classica dinamica “flight to quality”:

Oro in forte rialzo, tornato protagonista come bene rifugio

in forte rialzo, tornato protagonista come bene rifugio Dollaro USA in rafforzamento

in rafforzamento Treasury americani inizialmente sostenuti dagli acquisti difensivi

L’aumento dei prezzi energetici, però, complica lo scenario obbligazionario: più petrolio significa potenziale inflazione più alta e, quindi, incertezza sui rendimenti a medio termine.

Materie prime: perché oro e gas corrono

Non solo petrolio. Anche il gas naturale europeo ha reagito con forza. Se l’Asia dovesse cercare forniture alternative di GNL, la competizione globale sui carichi disponibili potrebbe far salire i prezzi anche in Europa.

L’oro, invece, conferma il suo ruolo storico di copertura contro l’instabilità geopolitica. A sostenere il metallo prezioso non sono solo le tensioni militari, ma anche:

acquisti costanti delle banche centrali

crescente diffidenza verso gli asset sovrani tradizionali

ricerca di “valuta reale” in contesti straordinari

In questo scenario, molti analisti suggeriscono un’esposizione selettiva ai metalli preziosi piuttosto che scommesse ribassiste generalizzate sui mercati azionari.

Azioni: vincitori e perdenti in caso di conflitto prolungato

Quando la tensione geopolitica aumenta, la dispersione settoriale diventa più marcata. Non tutti i comparti reagiscono allo stesso modo.

Settori potenzialmente favoriti:

Energia : beneficia direttamente di prezzi più elevati del greggio, anche se eventuali picchi temporanei potrebbero ridimensionare il rally.

: beneficia direttamente di prezzi più elevati del greggio, anche se eventuali picchi temporanei potrebbero ridimensionare il rally. Difesa : sostenuta da aspettative di aumento strutturale della spesa militare negli Stati Uniti e nei Paesi alleati.

: sostenuta da aspettative di aumento strutturale della spesa militare negli Stati Uniti e nei Paesi alleati. Società aurifere: favorite dal rialzo dell’oro e dalla domanda di asset difensivi.

Settori più esposti:

Trasporti e compagnie aeree : margini compressi dall’aumento del carburante.

: margini compressi dall’aumento del carburante. Turismo: penalizzato da instabilità e possibili chiusure dello spazio aereo.

Secondo diversi strategist internazionali, i mercati negli ultimi anni si sono abituati a crisi geopolitiche rapide e riassorbite in tempi brevi. Questa volta, però, la durata del conflitto resta un’incognita e il rapporto rischio-rendimento non appare ancora particolarmente interessante per nuovi ingressi aggressivi.

Strategie di investimento: cosa fare ora?

Nei momenti di alta volatilità, la differenza non la fa l’emotività, ma la disciplina.

Il messaggio per gli investitori non è “uscire dai mercati”, bensì verificare che il portafoglio sia coerente con uno scenario più instabile. Alcuni punti chiave:

✔️ Diversificazione reale , non solo geografica ma anche per fattori e stile

, non solo geografica ma anche per fattori e stile ✔️ Presenza di asset difensivi in grado di attenuare gli shock

in grado di attenuare gli shock ✔️ Attenzione ai mercati emergenti , potenzialmente più vulnerabili nelle prime fasi

, potenzialmente più vulnerabili nelle prime fasi ✔️ Coerenza con l’orizzonte temporale e gli obiettivi personali

Le crisi geopolitiche generano volatilità nel breve termine, ma non sempre alterano i trend di lungo periodo. Per questo può essere più efficace rivedere l’asset allocation complessiva – bilanciando azionario, obbligazionario e asset reali – piuttosto che inseguire i movimenti quotidiani.

