Google - Borsainside.com

La Commissione Europea si appresta ad aprire una nuova inchiesta su Alphabet/Google, accusata di penalizzare nei risultati di ricerca gli editori che pubblicano contenuti promozionali di terze parti, come articoli sponsorizzati, fondamentali per il loro modello di business. L’indagine rientra nel Digital Markets Act, la normativa pensata per limitare il potere dei grandi intermediari digitali e prevenire pratiche anticoncorrenziali.

In caso di violazioni, Google potrebbe affrontare multe fino al 10% del fatturato globale.

La mossa di Bruxelles arriva mentre l’amministrazione Trump minaccia nuove tariffe contro l’UE in risposta alle sanzioni e alle indagini rivolte ai colossi tecnologici statunitensi. Google è già sotto esame per presunte violazioni del DMA, inclusi favoritismi verso i propri servizi e ostacoli agli sviluppatori che cercano di condurre gli utenti fuori dal Play Store.

Questa nuova indagine segue la maxi-multa da 2,95 miliardi di euro inflitta dall’UE per pratiche scorrette nella pubblicità online, che si somma ai 4,12 miliardi penalizzati nel 2018 per l’abuso di posizione dominante legato ad Android.

Sia la Commissione Europea sia Google hanno evitato commenti approfonditi. L’azienda sostiene che molte delle segnalazioni riguardino fenomeni di “spam” e pratiche SEO scorrette, affermando di applicare controlli rigorosi e procedure di revisione per i siti coinvolti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.