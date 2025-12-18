Buoni fruttiferi postali, in arrivo l’aumento – Borsainside.com

L’inflazione sempre più alta incide sul cambiamento dei rendimenti che riguardano gli strumenti di investimento sul reddito fisso: ecco cosa sta succedendo ai buoni fruttiferi postali.

Quello che sta succedendo a livello nazionale sugli strumenti di investimento è un adeguamento delle condizioni offerte rispetto alle nuove condizioni di mercato: in particolare Poste Italiane ha aumentato i tassi di interesse relativi a 2 buoni fruttiferi postali.

L’emittente di questi buoni, CDP, è sempre pronta ad aggiornare le condizioni commerciali del proprio portafoglio prodotti, come l’offerta Supersmart per i titolari di libretto Smart e i buoni fruttiferi postali (BFP) che formano il risparmio postale.

Il 6 settembre è scaduta l’offerta riservata a chi apportava nuova liquidità sul libretto postale Smart: chi lo ha fatto ha ottenuto il riconoscimento di un tasso di interesse annuo lordo del 3,50% dopo i 270 giorni di durata prevista.

A partire da giovedì 7 settembre, intanto, è iniziata la nuova offerta Supersmart 360 giorni per i titolari di libretti Smart, che prevede l’apertura dell’accantonamento e l’attesa del termine, con un tasso annuo lordo a scadenza è del 2,50%.

Buoni fruttiferi postali: come è cambiato il tasso di rendimento annuo del buono 3×2

Come preannunciato sono cambiati i tassi di interesse lordi a scadenza di alcuni Buoni Fruttiferi Postali. Il buono 3×2, ad esempio, è passato dal vecchio 2,25% al nuovo 2,75%. Questo titolo prevede due step triennali per 6 anni complessivi di durata: il tasso nominale annuo dal 1° al 3° anno di possesso è dell’1,25%, sale al 4,27% dal 4° al 6°. In sostanza il tasso effettivo lordo annuo al compimento del 3° anno è dell’1,25% (1,10% netto) e del 2,75% (2,43% netto) al compimento del 6° (cioè dal 1° al 6° anno).

I buoni maturano gli interessi a partire dalla sottoscrizione, ma questi interessi sono riconosciuti soltanto al compimento degli step previsti. Da quel momento in poi possono essere rimborsati, anche se prima della scadenza, e comunque entro i termini di prescrizione. Il rimborso prevede la restituzione del capitale iniziale a cui vanno sommati gli eventuali interessi degli step che si sono conclusi.

Nuovi rendimenti BFP: la modifica del buono 3×4 per investimenti fino a 12 anni

Un altro BFP che ha subito un incremento dei rendimenti annui lordi è il buono 3×4 per chi vuole investire fino a 12 anni. Si è passati dal vecchio 2,75% all’attuale 3,00% annuo lordo finale. In questo caso gli step a cui giungere sono 4, tutti di durata triennale.

A partire dal 7 settembre è previsto l’1,25% di rendimento affettivo annuo lordo alla fine del 3° anno, l’1,75% al termine del sesto anno di possesso, il 2,25% di rendimento affettivo annuo lordo al compimento del terzo triennio, il 3,00% alla fine del 12° e ultimo anno di vita del buono.

