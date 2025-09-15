ChatGPT mobile - Borsainside.com

Molti utenti utilizzano ChatGPT in modi diversi a seconda del momento della giornata. Al computer diventa uno strumento ideale per creare attività, progetti o sessioni di brainstorming. Sullo smartphone, invece, prende il ruolo di assistente rapido, utile per cucinare, chiedere consigli o risolvere dubbi al volo.

La cosa più comoda è che la versione desktop e quella mobile sono intercambiabili: basta essere loggati con lo stesso account per continuare una conversazione iniziata su PC direttamente dal telefono. Ma l’app nasconde alcune funzioni poco conosciute che possono trasformarla in un assistente ancora più potente.

1. Attivare subito la modalità vocale avanzata

Avviare una conversazione vocale di solito richiede qualche tocco, ma c’è un modo più veloce: basta tenere premuto a lungo il tasto microfono in basso. Invece di registrare un messaggio singolo, si attiva un dialogo in tempo reale, molto simile a quello con Siri o Google Assistant. È la soluzione perfetta per usare ChatGPT a mani libere, ad esempio durante una corsa, in macchina o mentre si cucina.

2. Gestire le chat con uno swipe

Se l’elenco delle conversazioni nell’app ti sembra caotico, puoi riordinarlo facilmente. Ti basta scorrere verso sinistra su una chat per far comparire le opzioni: rinominare o eliminare. In questo modo puoi mantenere separati i tuoi progetti di lavoro, le richieste personali e gli esperimenti, senza dover cercare nei menu.

3. Input rapido con la fotocamera

La fotocamera integrata può trasformare il chatbot in un vero alleato visivo. Basta toccare il pulsante “+” nella barra dei messaggi e selezionare Camera per scattare una foto da analizzare in tempo reale. È utile per identificare un insetto in giardino, capire un simbolo sul cruscotto dell’auto, tradurre un menu, o persino risolvere esercizi di matematica.

4. Trascina e rilascia file (solo iOS)

Gli utenti iPhone e iPad hanno a disposizione una scorciatoia esclusiva: drag & drop. Puoi trascinare file o immagini da Mail, Foto o File direttamente nell’app di ChatGPT. Una volta caricati, l’IA li tratta come documenti da analizzare, riassumere o spiegare. È il metodo più rapido per ricevere supporto su PDF, screenshot o relazioni di lavoro senza passare dai menu.

Questi trucchi non ricevono la stessa attenzione dei grandi aggiornamenti di modello, ma possono davvero rendere più veloce e piacevole l’uso quotidiano di ChatGPT. Ti permettono di interagire senza mani, mantenere ordine nelle chat, sfruttare la fotocamera come “secondo paio d’occhi” e persino caricare documenti al volo.

