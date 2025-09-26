Mediobanca - BorsaInside.com

La fine dell’era Alberto Nagel apre un capitolo decisivo per il futuro di Mediobanca. Dopo 22 anni alla guida, lo storico amministratore delegato lascerà il posto a un successore che dovrà affrontare una fase delicatissima: l’istituto di Piazzetta Cuccia è infatti passato sotto il controllo di Monte dei Paschi di Siena (Mps), che grazie all’opas ha conquistato l’86,3% del capitale, escludendo le minoranze dal nuovo consiglio. L’assemblea del 28 ottobre sarà il punto di svolta, ma già oggi i riflettori sono puntati sulla scelta del nuovo vertice.

I nomi sul tavolo per la guida di Mediobanca

Il comitato nomine di Mps, supportato dagli head hunter di Korn Ferry, presenterà entro il 3 ottobre la lista ufficiale dei candidati. Secondo le prime indiscrezioni, la rosa include figure di alto profilo del panorama bancario internazionale:

Riccardo Mulone (Ubs Italia)

(Ubs Italia) Francesco Pascuzzi (Goldman Sachs Italia)

(Goldman Sachs Italia) Giorgio Cocini (Pimco Italia)

(Pimco Italia) Mauro Micillo (Imi)

Quattro nomi che testimoniano l’ambizione di Mps di rafforzare la propria leadership, ma che allo stesso tempo evidenziano le difficoltà di convincere manager già affermati a lasciare posizioni stabili per una sfida complessa, con incognite legate sia alla governance sia ai pacchetti retributivi.

Il nodo cruciale: stipendi e bonus differiti

Il tema della remunerazione resta centrale. Per il nuovo amministratore delegato si ipotizza un compenso intorno ai 2 milioni di euro l’anno tra parte fissa e variabile, in linea con i benchmark del settore. Tuttavia, il vero ostacolo riguarda i bonus differiti.

Chi proviene da realtà come Goldman Sachs o Pimco dispone di stock option e azioni maturate negli anni che, normalmente, vengono compensate dal nuovo datore di lavoro con strumenti equivalenti. Nel caso di Mediobanca, però, lo scenario è complicato: l’istituto non sarà più quotato nei prossimi mesi e Mps non sembra disposta a liquidare i bonus in contanti. Una situazione che rischia di tagliare fuori candidati di primo livello.

Il ruolo della presidenza e il peso di Delfin

Accanto al tema del CEO, resta aperta la partita della presidenza. Qui entra in scena Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, che detiene il 19,9% di Mediobanca e avrà un peso importante anche in Mps con circa il 16%.

Il nome più forte in questa direzione è quello di Vittorio Grilli, ex ministro del Tesoro, oggi in Jp Morgan e già consulente di Delfin. Il suo profilo rappresenterebbe una garanzia di autorevolezza, ma anche in questo caso pesano i bonus differiti americani, che rendono complesso un eventuale trasferimento.

Governance e scenari futuri

Lo scenario resta frammentato. L’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, è chiamato a gestire un equilibrio delicato tra i tre grandi azionisti – Delfin, Caltagirone e il Mef – che non hanno ancora trovato una piena unità strategica.

Parallelamente, la scelta dei vertici dovrà conciliare due esigenze contrapposte: da un lato individuare manager di assoluto rilievo per dare credibilità al nuovo corso, dall’altro non spingersi oltre i limiti di sostenibilità economica.

Infine, il processo di integrazione tra Mediobanca e Mps, con business e culture aziendali molto diverse, richiederà almeno un anno di lavoro tra iter industriali e autorizzazioni regolatorie.

Una partita tutta da giocare

La rosa dei candidati è ristretta e i nomi in circolazione confermano la posta in gioco. Ma l’ultima parola spetterà a un Cda ancora da formare, chiamato a trovare un compromesso tra i grandi azionisti e le esigenze tecniche. La corsa al nuovo CEO di Mediobanca è ufficialmente iniziata, e il risultato definirà non solo il futuro dell’istituto, ma anche i nuovi equilibri della finanza italiana.

