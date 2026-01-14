Brent - BorsaInside.com

Citi ha aggiornato le proprie previsioni di breve periodo sul petrolio Brent, alzando il target di prezzo a 70 dollari al barile nell’orizzonte 0-3 mesi, rispetto ai precedenti 65 dollari. Alla base della revisione ci sono rischi geopolitici in aumento, che stanno alimentando nuove pressioni rialziste sul mercato petrolifero.

Secondo gli analisti della banca, guidati da Francesco Martoccia, l’attuale movimento del Brent ha spazio per spingersi oltre il range 55-65 dollari che fino a poco tempo fa rappresentava lo scenario centrale. In una nota diffusa agli investitori, il team sottolinea come i mercati stiano incorporando un premio di rischio geopolitico più elevato, legato in particolare alle tensioni su Iran e al conflitto tra Russia e Ucraina.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Negli ultimi giorni il Brent è già salito in modo significativo, passando dall’area 60-61 dollari al barile ai livelli di metà dei 60 dollari. Un rialzo che, secondo Citi, riflette chiaramente l’aumento dell’incertezza internazionale, con un’attenzione crescente su Teheran. Gli analisti ricordano che durante gli scontri tra Iran e Israele a metà 2025, il prezzo del Brent era balzato dai minimi di area 60 fino a 77 dollari al barile, evidenziando come il mercato reagisca rapidamente a questo tipo di shock. In questo contesto, Citi osserva che la pressione sull’Iran appare oggi persino più intensa rispetto a quel periodo.

Nonostante ciò, la banca mantiene una visione prudente sul medio termine. Gli equilibri del mercato petrolifero risultano infatti più distesi rispetto al 2025, e un eventuale rialzo dei prezzi potrebbe incentivare nuove coperture da parte dei produttori. Inoltre, secondo Citi, l’amministrazione Trump continua a preferire prezzi dell’energia più contenuti, mentre l’OPEC+ dispone ancora di margini per aumentare l’offerta a partire dal secondo trimestre 2026 in caso di interruzioni rilevanti.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Sul fronte iraniano, la produzione di greggio e condensati è stimata intorno a 3,9 milioni di barili al giorno, con esportazioni pari a circa 1,3 milioni di barili giornalieri. Sebbene le proteste interne si siano intensificate dalla fine di dicembre, i disordini non hanno finora coinvolto in modo diretto le principali aree petrolifere del Paese, incluso il Khuzestan, che rappresenta una capacità compresa tra 2,5 e 3 milioni di barili al giorno. Questo elemento, secondo Citi, riduce il rischio di interruzioni fisiche immediate dell’offerta.

Di conseguenza, i rischi attuali sembrano concentrarsi soprattutto su attriti politici e logistici, più che su un blocco diretto della produzione o delle esportazioni. L’impatto sull’offerta iraniana, almeno nel breve periodo, rimane quindi contenuto.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Anche il livello delle scorte petrolifere globali contribuisce a calmierare le tensioni. Le riserve dei Paesi OCSE sono considerate relativamente solide, vicine alle medie storiche recenti e solo leggermente inferiori alla media quinquennale. Tuttavia, Citi avverte che un’interruzione improvvisa di 1-2 milioni di barili al giorno potrebbe rapidamente erodere la capacità di riserva disponibile, innescando ulteriori rialzi dei prezzi del petrolio.

Oltre al dossier Iran, gli analisti indicano anche il conflitto Russia-Ucraina come un ulteriore fattore di rischio a breve termine, soprattutto alla luce dei nuovi attacchi contro infrastrutture energetiche. Nonostante ciò, la banca ribadisce che i fondamentali di medio periodo restano orientati al ribasso, con un aumento atteso dell’offerta globale di petrolio e liquidi pari a circa 1,8 milioni di barili al giorno nel corso dell’anno.

Alla luce di questo scenario, Citi ritiene che eventuali rialzi del Brent oltre i 70 dollari al barile siano destinati a essere temporanei. La raccomandazione finale agli investitori è chiara: sfruttare i rally sopra questa soglia come opportunità di vendita, in vista di un progressivo allentamento degli equilibri di mercato previsto nella prima metà del 2026.

Migliori Piattaforme di Trading (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.