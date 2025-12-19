Coinbase - Borsainside.com

Dopo tredici anni di sviluppo continuo, Coinbase compie un passo decisivo nella trasformazione del proprio ecosistema, presentando una serie di nuovi prodotti e funzionalità che puntano a ridefinire il concetto stesso di piattaforma finanziaria. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: diventare una vera Everything Exchange, capace di unire criptovalute, azioni, derivati, mercati predittivi, pagamenti e applicazioni onchain in un’unica esperienza fluida per utenti retail, istituzioni e aziende.

Trading di azioni direttamente su Coinbase

Coinbase inizia il rollout del trading azionario all’interno dell’app principale negli Stati Uniti. Gli utenti possono acquistare, vendere e gestire azioni ed ETF accanto alle proprie criptovalute, utilizzando USD o USDC, senza dover cambiare piattaforma. Il trading avviene a zero commissioni e con un’estensione degli orari di mercato, permettendo operazioni 24 ore su 24 per cinque giorni a settimana su titoli selezionati.

Nei prossimi mesi verranno aggiunte migliaia di nuove azioni, mentre a livello strategico Coinbase guarda già oltre, puntando sulla tokenizzazione dei titoli. L’idea è quella di rendere le azioni asset onchain, negoziabili globalmente senza interruzioni e utilizzabili anche come strumento di pagamento.

Coinbase Tokenize e il futuro degli asset reali

In quest’ottica nasce Coinbase Tokenize, una nuova piattaforma istituzionale pensata per la tokenizzazione degli asset del mondo reale. Il progetto mira a fornire tutta l’infrastruttura necessaria per portare azioni tokenizzate e altri strumenti finanziari tradizionali direttamente su blockchain, aprendo la strada a un sistema più efficiente e globale.

Arrivano i prediction market

Coinbase avvia anche il lancio dei mercati predittivi negli Stati Uniti. Gli utenti possono negoziare contratti legati all’esito di eventi reali, come elezioni, indicatori economici, sport e altri fenomeni globali. I prezzi sono determinati dall’attività collettiva del mercato, mentre la liquidità iniziale è fornita da Kalshi.

Questa nuova area permette di affiancare previsioni e investimenti tradizionali, gestendo tutto da un’unica interfaccia insieme a crypto, azioni e liquidità, con importi minimi accessibili anche a chi dispone di capitali ridotti.

Futures e perpetual semplificati

Coinbase porta futures e perpetual futures fuori dall’ambiente avanzato e li rende accessibili direttamente dall’app principale tramite una nuova interfaccia semplificata. L’obiettivo è consentire a milioni di utenti di utilizzare strumenti derivati in modo più intuitivo, mantenendo la possibilità di operare con leva, ottimizzare il capitale e sfruttare vantaggi fiscali in alcuni mercati.

Trading DEX su Solana direttamente dall’app

Dopo Base, Coinbase estende l’integrazione DEX anche alla rete Solana. Gli utenti possono scambiare token Solana fin dal momento del loro lancio, senza uscire dall’app Coinbase. L’integrazione con Jupiter, principale aggregatore DEX dell’ecosistema Solana, garantisce swap efficienti, rapidi e sicuri, ampliando enormemente il numero di asset disponibili.

Coinbase Business diventa globale

Con Coinbase Business, la piattaforma apre le porte a startup e piccole imprese negli Stati Uniti e a Singapore. Le aziende possono inviare e ricevere pagamenti globali, gestire asset digitali, ottenere rendimenti su USDC e automatizzare i flussi finanziari sfruttando un’infrastruttura regolamentata. In futuro, anche le imprese potranno accedere allo stesso sistema di trading avanzato disponibile per gli utenti retail.

Coinbase Advisor: la finanza guidata dall’AI

Un altro tassello chiave è Coinbase Advisor, un assistente finanziario basato su intelligenza artificiale integrato direttamente nell’app. Gli utenti possono porre domande in linguaggio naturale, come la costruzione di un portafoglio o l’analisi delle notizie di mercato, ricevendo risposte personalizzate basate sui dati e sugli strumenti disponibili su Coinbase. L’obiettivo è rendere la consulenza finanziaria di qualità accessibile a tutti, non più riservata a pochi.

Base App: l’app onchain per tutto

La Base App viene lanciata ufficialmente in oltre 140 Paesi come una vera app onchain “tutto in uno”. Social, trading, pagamenti, scoperta di app e guadagni convivono in un unico ambiente dove i contenuti sono tokenizzati, scambiabili e di proprietà degli utenti. La nuova feed centrale permette di scoprire creatori, asset e community, trasformando l’interazione sociale in valore economico reale.

Pagamenti e stablecoin al centro dell’ecosistema

La piattaforma per sviluppatori di Coinbase si rafforza ulteriormente nei settori custodia, pagamenti, trading e stablecoin. Arrivano API avanzate, wallet self-custodial integrabili e la possibilità di creare stablecoin personalizzate, supportate anche da USDC. Inoltre, lo standard x402 introduce pagamenti in stablecoin direttamente nelle richieste web, aprendo scenari innovativi anche per agenti AI e servizi automatizzati.

Una svolta storica per Coinbase

Con questo insieme di lanci, Coinbase rafforza la propria visione di piattaforma finanziaria universale, capace di unire il meglio della finanza tradizionale e di quella onchain. L’ambizione è chiara: offrire a privati, trader, creator e aziende tutti gli strumenti necessari per gestire, investire, spendere e creare valore in un unico ecosistema globale. La finanza sta cambiando, e Coinbase vuole esserne il punto di riferimento centrale.

