TikTok compie un passo decisivo sul mercato americano. ByteDance, il gruppo cinese che controlla il social network, ha raggiunto un accordo per trasferire la maggior parte delle attività statunitensi a una joint venture con forte presenza di investitori Usa, tra cui spiccano Oracle, Silver Lake e MGX. La comunicazione interna sarebbe arrivata direttamente dall’amministratore delegato Shou Chew, secondo quanto riportato da fonti autorevoli come CNBC e Bloomberg.

Le operazioni di TikTok Usa passano sotto controllo americano

L’intesa rappresenta una svolta cruciale per il futuro di TikTok negli Stati Uniti, garantendo la continuità della piattaforma in uno dei suoi mercati più importanti. L’accordo affonda le radici nel dialogo avviato tra Washington e Pechino nei mesi scorsi, culminato in un’intesa preliminare che prevedeva il passaggio delle attività americane a soggetti statunitensi. In questo modo si chiude una lunga e complessa vicenda iniziata nel 2020, quando l’amministrazione Trump aveva sollevato forti preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale, arrivando a minacciare il bando dell’app.

La pressione politica e normativa negli Usa non è mai venuta meno negli anni successivi, fino all’approvazione di misure che di fatto obbligavano ByteDance a ridurre drasticamente il proprio controllo diretto su TikTok nel Paese.

Nascita di una nuova entità indipendente entro gennaio

Secondo quanto spiegato da Chew ai dipendenti, la nuova joint venture statunitense nascerà sulla base dell’attuale struttura di TikTok US Data Security, operando come entità autonoma. Avrà piena responsabilità su aspetti chiave come protezione dei dati degli utenti, sicurezza degli algoritmi, moderazione dei contenuti e affidabilità del software negli Stati Uniti. La chiusura definitiva dell’operazione è attesa entro il 22 gennaio, con una governance in larga maggioranza americana e soggetta alle leggi Usa in materia di sicurezza nazionale.

Assetto societario e ruolo strategico di Oracle

Dal punto di vista azionario, la joint venture sarà controllata per il 50% da un consorzio di nuovi investitori, nel quale Oracle, Silver Lake e MGX deterranno ciascuno una quota del 15%. Poco più del 30% resterà in mano ad affiliate di investitori già presenti nel capitale di ByteDance, mentre meno del 20% sarà mantenuto direttamente dalla società cinese.

Il ruolo di Oracle va oltre quello di semplice investitore. Il colosso tecnologico statunitense agirà come partner di sicurezza di fiducia, con il compito di verificare e certificare il rispetto dei termini di sicurezza nazionale concordati. In pratica, Oracle avrà una funzione centrale nel garantire che i dati e i sistemi di TikTok negli Stati Uniti operino in conformità con gli standard richiesti dalle autorità americane.

Con questa operazione, TikTok prova a mettere definitivamente al riparo la propria presenza negli Usa, rafforzando la fiducia delle istituzioni e degli utenti e aprendo una nuova fase nella gestione del social network sul mercato americano.

