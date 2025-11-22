Prima della diffusione dei fondi indicizzati e dei piani a commissioni trasparenti, prodotti come le polizze vita permanenti venivano presentati come soluzioni universali, ma spesso comportavano commissioni elevate, scarsa chiarezza e rendimenti inferiori rispetto a soluzioni più semplici come la polizza temporanea o i fondi comuni a basso costo.

Secondo l’ACLI Fact Book 2024, il 60% delle polizze vendute è ancora permanente, nonostante la polizza term sia più conveniente, trasparente e adatta alla maggior parte delle famiglie.

Come riporta NerdWallet, gli agenti possono ricevere tra il 60% e l’80% dei premi del primo anno come commissione, e tra il 5% e il 10% del totale dei premi pagati nella vita della polizza. Questi costi riducono pesantemente il risparmio delle famiglie, generando conflitti di interesse e consigli non sempre oggettivi.

Costi nascosti in banche, broker e fondi storici

Per decenni, le banche hanno guadagnato dalla differenza tra tassi attivi e passivi, offrendo rendimenti bassi sui depositi e applicando interessi elevati su carte di credito e prestiti. Anche i broker tradizionali, negli anni ’50, spesso effettuavano operazioni ripetute per incassare commissioni, senza generare vero valore per i clienti.

L’avvento di piattaforme come E-Trade ha ridotto i costi delle transazioni da 100 dollari a meno di 10, democratizzando gli investimenti.

Anche i fondi comuni, pur esistendo dal 1924, trattenevano in media commissioni di ingresso del 5%, erodendo subito il capitale investito. Con la deregolamentazione del 1975 sono arrivati i fondi no-load, gli ETF e i fondi indicizzati, riducendo le commissioni a meno del 2%, e molto meno per i fondi obbligazionari o passivi.

Il problema dei costi AUM per chi investe in modo prudente

Dopo il 1981, grazie ai software più avanzati, i consulenti finanziari hanno potuto seguire più clienti in meno tempo. Tuttavia, la maggior parte ha mantenuto il modello di commissione sull’asset management (AUM), tipicamente intorno all’1% annuo sul patrimonio gestito.

Questo modello può però penalizzare i risparmiatori prudenti, soprattutto anziani o investitori con portafogli ricchi di obbligazioni e strumenti a basso rischio, che richiedono poca gestione attiva ma pagano comunque commissioni elevate.

Come nel caso citato nel testo originale: due clienti anziani hanno pagato oltre 20.000 dollari di commissioni, pari a più del 20% del loro reddito annuale, senza ricevere strategie complesse o consulenza approfondita.

Questo evidenzia i limiti del modello AUM:

• Non è proporzionale al lavoro svolto dall’advisor

• Penalizza i portafogli prudenti e gli investitori vicini alla pensione

• Porta i consulenti a preferire strumenti gestiti e scoraggiare debito, immobili o pensioni aziendali

• Riduce la ricchezza reale invece di proteggerla

Perché la classe media ha bisogno di consulenza, non di gestione

Chi ha redditi medi, case da proteggere, genitori anziani o figli da mantenere non ha bisogno di un gestore patrimoniale: ha bisogno di educazione finanziaria, pianificazione e protezione dagli errori.

Le famiglie della classe media devono affrontare problemi come:

✔ Allungamento della vita

✔ Aumento dei costi sanitari

✔ Pensioni incerte

✔ Scarsa conoscenza finanziaria

In questi casi, è più utile un consulente fee-only, pagato a parcella, a ore o a progetto, piuttosto che un gestore patrimoniale incentivato a massimizzare il patrimonio in gestione.

Perché i robo-advisor non sono la soluzione completa

I robo-advisor possono ribilanciare portafogli e ridurre i costi, ma non comprendono emozioni, paure, aspettative, né aiutano a prevenire comportamenti distruttivi come:

🔹 vendere nel panico durante un crollo

🔹 disinvestire troppo presto

🔹 inseguire mode speculative (cripto, meme stock)

🔹 evitare completamente il rischio e perdere valore per inflazione

La finanza personale non è solo numeri: è psicologia, disciplina, pianificazione familiare e gestione delle paure.

La strada giusta: consulenza trasparente, accessibile e senza conflitti

Il futuro della consulenza per la classe media passa da modelli come quelli della Garrett Planning Network, che nel 2000 propose un servizio a parcella, su richiesta, senza commissioni o percentuali sul patrimonio.

Un buon modello per famiglie e pensionati include:

✔ Piano finanziario iniziale sotto i 1.000 euro

✔ Aggiornamenti annuali a costo contenuto

✔ Nessun incentivo alla vendita di prodotti

✔ Consulenza indipendente su casa, pensione, sanità, successione, debito, previdenza

Un consulente fiduciario fee-only lavora nell’interesse del cliente, non delle compagnie o dei gestori, e può aiutare a costruire sicurezza, consapevolezza e fiducia finanziaria, non solo rendimenti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.