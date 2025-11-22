Prima della diffusione dei fondi indicizzati e dei piani a commissioni trasparenti, prodotti come le polizze vita permanenti venivano presentati come soluzioni universali, ma spesso comportavano commissioni elevate, scarsa chiarezza e rendimenti inferiori rispetto a soluzioni più semplici come la polizza temporanea o i fondi comuni a basso costo.
Secondo l’ACLI Fact Book 2024, il 60% delle polizze vendute è ancora permanente, nonostante la polizza term sia più conveniente, trasparente e adatta alla maggior parte delle famiglie.
Come riporta NerdWallet, gli agenti possono ricevere tra il 60% e l’80% dei premi del primo anno come commissione, e tra il 5% e il 10% del totale dei premi pagati nella vita della polizza. Questi costi riducono pesantemente il risparmio delle famiglie, generando conflitti di interesse e consigli non sempre oggettivi.
Costi nascosti in banche, broker e fondi storici
Per decenni, le banche hanno guadagnato dalla differenza tra tassi attivi e passivi, offrendo rendimenti bassi sui depositi e applicando interessi elevati su carte di credito e prestiti. Anche i broker tradizionali, negli anni ’50, spesso effettuavano operazioni ripetute per incassare commissioni, senza generare vero valore per i clienti.
L’avvento di piattaforme come E-Trade ha ridotto i costi delle transazioni da 100 dollari a meno di 10, democratizzando gli investimenti.
Anche i fondi comuni, pur esistendo dal 1924, trattenevano in media commissioni di ingresso del 5%, erodendo subito il capitale investito. Con la deregolamentazione del 1975 sono arrivati i fondi no-load, gli ETF e i fondi indicizzati, riducendo le commissioni a meno del 2%, e molto meno per i fondi obbligazionari o passivi.
Il problema dei costi AUM per chi investe in modo prudente
Dopo il 1981, grazie ai software più avanzati, i consulenti finanziari hanno potuto seguire più clienti in meno tempo. Tuttavia, la maggior parte ha mantenuto il modello di commissione sull’asset management (AUM), tipicamente intorno all’1% annuo sul patrimonio gestito.
Questo modello può però penalizzare i risparmiatori prudenti, soprattutto anziani o investitori con portafogli ricchi di obbligazioni e strumenti a basso rischio, che richiedono poca gestione attiva ma pagano comunque commissioni elevate.
Come nel caso citato nel testo originale: due clienti anziani hanno pagato oltre 20.000 dollari di commissioni, pari a più del 20% del loro reddito annuale, senza ricevere strategie complesse o consulenza approfondita.
Questo evidenzia i limiti del modello AUM:
• Non è proporzionale al lavoro svolto dall’advisor
• Penalizza i portafogli prudenti e gli investitori vicini alla pensione
• Porta i consulenti a preferire strumenti gestiti e scoraggiare debito, immobili o pensioni aziendali
• Riduce la ricchezza reale invece di proteggerla
Perché la classe media ha bisogno di consulenza, non di gestione
Chi ha redditi medi, case da proteggere, genitori anziani o figli da mantenere non ha bisogno di un gestore patrimoniale: ha bisogno di educazione finanziaria, pianificazione e protezione dagli errori.
Le famiglie della classe media devono affrontare problemi come:
✔ Allungamento della vita
✔ Aumento dei costi sanitari
✔ Pensioni incerte
✔ Scarsa conoscenza finanziaria
In questi casi, è più utile un consulente fee-only, pagato a parcella, a ore o a progetto, piuttosto che un gestore patrimoniale incentivato a massimizzare il patrimonio in gestione.
Perché i robo-advisor non sono la soluzione completa
I robo-advisor possono ribilanciare portafogli e ridurre i costi, ma non comprendono emozioni, paure, aspettative, né aiutano a prevenire comportamenti distruttivi come:
🔹 vendere nel panico durante un crollo
🔹 disinvestire troppo presto
🔹 inseguire mode speculative (cripto, meme stock)
🔹 evitare completamente il rischio e perdere valore per inflazione
La finanza personale non è solo numeri: è psicologia, disciplina, pianificazione familiare e gestione delle paure.
La strada giusta: consulenza trasparente, accessibile e senza conflitti
Il futuro della consulenza per la classe media passa da modelli come quelli della Garrett Planning Network, che nel 2000 propose un servizio a parcella, su richiesta, senza commissioni o percentuali sul patrimonio.
Un buon modello per famiglie e pensionati include:
✔ Piano finanziario iniziale sotto i 1.000 euro
✔ Aggiornamenti annuali a costo contenuto
✔ Nessun incentivo alla vendita di prodotti
✔ Consulenza indipendente su casa, pensione, sanità, successione, debito, previdenza
Un consulente fiduciario fee-only lavora nell’interesse del cliente, non delle compagnie o dei gestori, e può aiutare a costruire sicurezza, consapevolezza e fiducia finanziaria, non solo rendimenti.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Unisciti al nostro canale Telegram! 🚀
Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹
- Investimento minimo a partire da 1$
- Deposito minimo a partire da $50
- Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7
72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider