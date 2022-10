Come uscire dalla comfort zone, 8 modi per lasciare la zona di confort

Lasciare la propria comfort zone può portare grandi benefici, ma non è facile, ed è per questo che molti preferiscono restarci, rinunciando così a tante opportunità.

Ma cos’è prima di tutto la comfort zone? Il dizionario la definisce come quel luogo in cui “ti senti a tuo agio e le tue capacità non vengono messe alla prova”. In un’altra definizione di zona di confort leggiamo invece che è quel luogo in cui “non devi fare nulla di nuovo o di diverso”.

Restare nella zona di confort insomma è semplice e sicuramente ci garantisce di beneficiare di diversi aspetti positivi, ma uscire da questa zona in cui è tutto ‘sotto controllo’ può portare benefici persino maggiori.

Abbiamo tutti sentito dire che “bisogna uscire dalla confort zone” ma cosa significa in fin dei conti? E soprattutto, visto che evidentemente non è cosa facile, come si fa? Sicurcamente è più facile a dirsi che a farsi, ma ci sono diversi modi per riuscirci e non è nulla di impraticabile.

Prima di tentare di uscire dalla propria zona di confort è indispensabile comprendere quali sono i vantaggi del compiere un percorso del genere. Abbracciare nuove esperienze può fare ben più che arricchire la vita o la carriera lavorativa di chi decide di aprirsi al mondo, quelle nuove esperienza potrebbero cambiare radicalmente la vita e la direzione della carriera intrapresa.

Come fare per uscire dalla zona di confort

Una volta compreso che vale la pena uscire dalla confort zone, non resta che mettersi all’opera. Le esperienze di altre persone che hanno fatto un percorso simile possono tornare molto utili a chi invece si appresta a fare questa scelta, e spesso il cambiamento che si cerca parte proprio dall’ambito lavorativo.

Uno degli esempi più classici è quello di chi ha un lavoro stabile e tutto sommato ben retribuito, che difficilmente abbandonerà per seguire nuove strade. Una persona che tuttavia si ritrova fuori dalla sua confort zone nel momento in cui una crisi inattesa, o un qualche altro imprevisto, determinano la perdita del posto.

Perdere il lavoro è un evento che generalmente costringe a uscire dalla comfort zone. Si tratta di un modo piuttosto brusco, ma spesso ci permette di lasciare un posto di lavoro che in realtà detestiamo, ma che non abbiamo il coraggio di lasciare perché l’incognita di una nuova strada ci spaventa troppo.

Ci sono tante domande che affollano la mente di chi deve decidere se rinunciare ai propri sogni e alle proprie aspirazioni per avere in cambio una sicurezza economica, o imboccare quella che sembra essere la propria strada, a costo di affrontare mille difficoltà e incertezze.

Una delle domande che ci si dovrebbe porre quando stiamo per decidere quale strada imboccare è: “come mi sentirò se non lo farò?”. Uscire dalla comfort zone però non è facile, ed ecco quindi alcuni modi per riuscirci.

8 modi per uscire dalla nostra zona di confort