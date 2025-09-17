Azioni Websolute - BorsaInside.com

Vendite a tutto spiano sulle azioni Websolute nella seduta di metà settimana. La quotata sull’Euronext Growth Milan, attiva nel settore digital, è al centro di un vero e proprio sell-off dal primo minuto di contrattazioni tanto da essere arrivata a subire una flessione a doppia cifra. Mentre è in corso la redazione dell’articolo le azioni Websolute stanno cedendo l’11,8 per cento a 1,57 euro. Una prestazione disastrosa che però non sortisce gravi conseguenze sul trend mensile del titolo e questo perchè il crollo odierno delle azioni Websolute arriva dopo il rally monstre registrato nella seduta di ieri. Mai come in questo caso l’evoluzione dei prezzi merita di essere attenzionata. E allora Websolute chiudeva la seduta di lunedì a 1,5 euro per poi salire a 1,78 euro nella sessione di ieri e quindi tornare a 1,57 euro in quella di oggi. Da questa dinamica sembrerebbe intuirsi che il tracollo di oggi possa essere causato proprio da prese di profitto tecniche dopo il clamoroso balzo in avanti di appena 24 ore.

Una cosa è certa: da giorni la volatilità sul titolo Websolute è ai massimi livelli. Situazione rischiosa sotto certi punti di vista ma capaci di creare occasioni operative di trading sotto altri aspetti.

📈 Con eToro fai trading sulla volatilità – impara a zero rischi con la demo

Crollo azioni Websolute: quali sono le cause?

C’è una notizia riguardante Websolute che oggi potrebbe aver monopolizzato l’interesse degli investitori diventando la causa del crollo azionario. Ci riferiamo alla pubblicazione dei conti del primo semestre 2025 che quindi è il caso di analizzare per bene se si vogliono comprendere le ragioni alla base di vendite così forti.

Tanto per iniziare il periodo si è chiuso con un valore della produzione pari a 11,77 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 12 mesi precedenti, e con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 11 milioni, contro gli 11,1 milioni registrati nello stesso periodo del 2024.

Sul fronte della redditività, Websolute ha registrato al termine del periodo di riferimento un Ebitda di 1,2 milioni di euro, con un margine del 10,4 per cento, che è risultato in forte calo rispetto ai 2 milioni di un anno fa (margine del 17,2 per cento). Ovviamente in contrazione anche il derivato Ebitda adjusted che, nonostante la neutralizzazione di alcune componenti straordinarie, si è comunque fermato a quota 1,6 milioni di euro, in calo del 13,9 per cento nel raffronto con gli 1,9 milioni del 2024.

Scendendo nel conto economico, il risultato netto consolidato al termine del primo semestre 2025 è purtroppo tornato in negativo passando a -121 mila euro (perdita) dall’utile di 409 mila euro al 30 giugno 2024. Non tenendo conto delle componenti non ricorrenti, il risultato netto adjusted è stato invece positivo per 261 mila euro, in aumento dai 251 mila euro dello scorso anno.

Già da questi parametri, balzano all’occhio alcune criticità: la flessione dei ricavi e il ritorno della perdita. Inutile dire che tutto questo non può aver soddisfatto gli investitori che infatti stanno reagendo con forti vendite.

I segnali positivi: indebitamento in miglioramento e backlog in crescita

Dopo aver dato spazio ai segnali negativi della semestrale Websolute, vediamo quelli più incoraggianti.

Uno degli aspetti più positivi della semestrale riguarda la posizione finanziaria netta che al termine del primo semestre 2025, risulta scesa a 4,8 milioni di euro dai 5,7 milioni di fine 2024. Il calo è un effetto della gestione della cassa più disciplinata e di una dinamica operativa favorevole. Proprio a tal riguardo è stato lo stesso ad Lamberto Mattioli a mettere in evidenza che la flessione dell’indebitamento finanziario netto rappresenta un segnale importante sulla nostra disciplina e sullasostenibilità delle scelte di sviluppo.

Anche il backlog ordini residuo ha mostrato un trend positivo: al 30 giugno 2025 il portafoglio ordini da fatturare segna un incremento del +4,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò garantisce una copertura produttiva di circa 4,1 mesi, offrendo visibilità sulle attività operative del secondo semestre.

Quali sono le prospettive di Websolute?

Oltre ad aver approvato i conti del primo semestre 2025, dal management della quotata sono arrivate anche indicazioni sull’esercizio in corso. I vertici hanno ribadito la solidità del modello di business, pur riconoscendo un contesto macroeconomico ancora incerto. Il focus continuerà ad essere rivolto all’innovazione tecnologica, in particolare sull’intelligenza artificiale generativa, ritenuta una leva strategica per rafforzare il posizionamento competitivo e stimolare la crescita di lungo periodo.

Sempre Mattioli ha affermato che la crescita dei ricavi produttivi e il buon livello dell’Ebitda adjusted sono la conferma della capacità di Websolute di mantenere margini soddisfacenti, anche in un mercato non particolarmente dinamico.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.3/5 (592) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.4/5 (889) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4.4/5 (947) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.4/5 (2465) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.