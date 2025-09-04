Toyota - BorsaInside.com

Le azioni Toyota hanno registrato un netto rialzo giovedì, spinte da un’indiscrezione Reuters secondo cui Stati Uniti e Giappone sarebbero ormai a un passo dal raggiungere un accordo definitivo per la riduzione dei dazi sulle auto giapponesi.

Secondo una fonte governativa giapponese, l’intesa dovrebbe diventare operativa entro 10-14 giorni dall’emissione di un ordine esecutivo da parte della Casa Bianca. L’attuale aliquota del 27,5% verrebbe tagliata al 15% già entro la fine del mese, anche se la data precisa di entrata in vigore non è ancora stata stabilita e sarà definita direttamente dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

La notizia ha avuto un impatto immediato sui mercati. Le azioni Toyota quotate a Wall Street sono salite dell’1,5% durante le contrattazioni pre-market, mentre Honda ha segnato un incremento dell’1,2%, confermando l’ottimismo degli investitori sul settore automobilistico nipponico.

Il governo di Tokyo sta spingendo con forza affinché Washington acceleri i tempi dell’attuazione, non solo per quanto riguarda le automobili, ma anche per chiarire i termini relativi ad altre categorie di beni. L’incertezza sull’accordo commerciale bilaterale ha infatti aumentato la pressione sul governo del Primo Ministro Shigeru Ishiba, che punta a consolidare le relazioni economiche con gli Stati Uniti.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Durante un incontro tenutosi a Washington il mese scorso, il capo negoziatore commerciale giapponese Ryosei Akazawa ha sollecitato il Segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick a procedere rapidamente non solo con il taglio dei dazi sulle auto, ma anche con la riduzione delle tariffe sui componenti automobilistici e su altre importazioni giapponesi. Akazawa ha inoltre richiesto la “conferma ufficiale e l’immediata esecuzione” dell’accordo, come riportato in una dichiarazione ufficiale diffusa giovedì.

L’intesa, già siglata a luglio, prevede l’abbattimento delle tariffe dal 27,5% al 15%, ma fino ad ora mancava un calendario preciso. Con la firma dell’ordine esecutivo, gli effetti potrebbero concretizzarsi entro le prossime due settimane, aprendo scenari positivi per Toyota, Honda e l’intero comparto automobilistico giapponese, rafforzando al tempo stesso i legami economici tra USA e Giappone.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.