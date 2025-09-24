Dukascopy Europe annuncia l’estensione della propria gamma di strumenti di trading, con nuove quotazioni per metalli preziosi e criptovalute contro diverse valute internazionali, oltre a un’ampia selezione di ETF disponibili tramite CFD.
Oltre al dollaro americano, l’oro (XAU) e l’argento (XAG) sono ora disponibili anche contro AED, AUD, CAD, CHF, CNH, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TRY e ZAR. Le principali criptovalute, tra cui Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e Stellar (XLM), sono quotate anche contro CHF, EUR e GBP.
Gli ETF replicano un indice di mercato o un paniere di titoli, con l’obiettivo di eguagliarne il rendimento, e tramite CFD è possibile speculare sul prezzo di un ETF senza detenerlo direttamente. Questa modalità consente di operare con leva finanziaria, accedere anche a ETF dal prezzo unitario elevato e assumere posizioni short per trarre beneficio anche da scenari di ribasso. Va sempre ricordato che il trading su CFD è ad alto rischio.
👉🏻 Apri un conto live o demo e prova i nuovi strumenti di Dukascopy Europe
Tra i principali ETF disponibili su Dukascopy Europe ci sono:
- CNDX (iShares NASDAQ 100): replica le 100 principali società non finanziarie quotate al NASDAQ, con focus su tecnologia e innovazione.
- IGLN (iShares Physical Gold ETC): consente di investire in oro fisico, ideale come protezione contro inflazione e volatilità dei mercati.
- DFNG (VanEck Defense): espone al settore difesa e aerospace, includendo grandi società industriali.
- VDE (Vanguard Energy ETF): replica l’indice del settore energetico statunitense, includendo produttori di petrolio, gas ed energie alternative.
- XRES (Invesco Real Estate S&P Select Sector): rappresentativo del settore immobiliare, con esposizione a società che gestiscono immobili commerciali e residenziali.
Un esempio di investimento con copertura valutaria prevede che, investendo da Europa in CNDX e IGLN, l’investitore risulti lungo USD. In pratica:
- Se il dollaro si rafforza (EUR/USD scende), il valore in euro degli ETF aumenta.
- Se il dollaro si indebolisce (EUR/USD sale), il valore in euro degli ETF diminuisce.
Poiché possedere asset in USD equivale a essere indirettamente short EUR/USD, per neutralizzare il rischio cambio è possibile aprire una posizione long EUR/USD a copertura.
- Senza copertura si guadagna se l’USD si rafforza, si perde se si indebolisce.
- Con copertura (long EUR/USD) → le perdite dovute all’indebolimento del dollaro sono compensate.
👉🏻 Prova i nuovi strumenti di Dukascopy Europe operando in live o demo
Questa estensione dell’offerta riflette l’impegno di Dukascopy Europe a fornire strumenti sempre più flessibili e diversificati, capaci di adattarsi a diverse strategie di trading e di investimento, mantenendo alti standard di sicurezza, trasparenza e competitività.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Unisciti al nostro canale Telegram! 🚀
Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹
- Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti
- Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
- Fai trading 7 giorni su 7
74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider