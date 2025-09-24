Proposta Dukascopy Europe - BorsaInside.com

Dukascopy Europe annuncia l’estensione della propria gamma di strumenti di trading, con nuove quotazioni per metalli preziosi e criptovalute contro diverse valute internazionali, oltre a un’ampia selezione di ETF disponibili tramite CFD.

Oltre al dollaro americano, l’oro (XAU) e l’argento (XAG) sono ora disponibili anche contro AED, AUD, CAD, CHF, CNH, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TRY e ZAR. Le principali criptovalute, tra cui Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e Stellar (XLM), sono quotate anche contro CHF, EUR e GBP.

Gli ETF replicano un indice di mercato o un paniere di titoli, con l’obiettivo di eguagliarne il rendimento, e tramite CFD è possibile speculare sul prezzo di un ETF senza detenerlo direttamente. Questa modalità consente di operare con leva finanziaria, accedere anche a ETF dal prezzo unitario elevato e assumere posizioni short per trarre beneficio anche da scenari di ribasso. Va sempre ricordato che il trading su CFD è ad alto rischio.

👉🏻 Apri un conto live o demo e prova i nuovi strumenti di Dukascopy Europe

Tra i principali ETF disponibili su Dukascopy Europe ci sono:

CNDX (iShares NASDAQ 100) : replica le 100 principali società non finanziarie quotate al NASDAQ, con focus su tecnologia e innovazione.

: replica le 100 principali società non finanziarie quotate al NASDAQ, con focus su tecnologia e innovazione. IGLN (iShares Physical Gold ETC) : consente di investire in oro fisico, ideale come protezione contro inflazione e volatilità dei mercati.

: consente di investire in oro fisico, ideale come protezione contro inflazione e volatilità dei mercati. DFNG (VanEck Defense) : espone al settore difesa e aerospace, includendo grandi società industriali.

: espone al settore difesa e aerospace, includendo grandi società industriali. VDE (Vanguard Energy ETF) : replica l’indice del settore energetico statunitense, includendo produttori di petrolio, gas ed energie alternative.

: replica l’indice del settore energetico statunitense, includendo produttori di petrolio, gas ed energie alternative. XRES (Invesco Real Estate S&P Select Sector): rappresentativo del settore immobiliare, con esposizione a società che gestiscono immobili commerciali e residenziali.

Un esempio di investimento con copertura valutaria prevede che, investendo da Europa in CNDX e IGLN, l’investitore risulti lungo USD. In pratica:

Se il dollaro si rafforza (EUR/USD scende), il valore in euro degli ETF aumenta.

Se il dollaro si indebolisce (EUR/USD sale), il valore in euro degli ETF diminuisce.

Poiché possedere asset in USD equivale a essere indirettamente short EUR/USD, per neutralizzare il rischio cambio è possibile aprire una posizione long EUR/USD a copertura.

Senza copertura si guadagna se l’USD si rafforza, si perde se si indebolisce.

si guadagna se l’USD si rafforza, si perde se si indebolisce. Con copertura (long EUR/USD) → le perdite dovute all’indebolimento del dollaro sono compensate.

👉🏻 Prova i nuovi strumenti di Dukascopy Europe operando in live o demo

Questa estensione dell’offerta riflette l’impegno di Dukascopy Europe a fornire strumenti sempre più flessibili e diversificati, capaci di adattarsi a diverse strategie di trading e di investimento, mantenendo alti standard di sicurezza, trasparenza e competitività.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.