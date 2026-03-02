Dukascopy - BorsaInside.com

Il riconoscimento al Money Expo Mexico premia l’innovazione di Dukascopy e la piattaforma JForex 4, sempre più punto di riferimento per il trading Forex e CFD.

Dukascopy Bank, istituto svizzero e società madre del broker regolamentato Dukascopy Europe, ha conquistato un importante riconoscimento internazionale durante il Money Expo Mexico 2026, uno degli eventi più rilevanti per il settore finanziario e del trading online in America Latina.

La manifestazione, tenutasi il 18 e 19 febbraio, ha riunito broker, fintech, investitori e professionisti dei mercati globali. In questo contesto altamente competitivo, Dukascopy si è distinta ottenendo il premio di “Miglior Fintech Forex Broker 2026”, confermando il proprio ruolo di protagonista nell’evoluzione delle piattaforme di trading digitale.

Un riconoscimento che premia tecnologia e innovazione nel trading online

Il premio rappresenta un’importante conferma dell’impegno costante del gruppo nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per il trading Forex e CFD. Dukascopy continua infatti a investire in strumenti progettati per migliorare l’esperienza operativa, offrendo al tempo stesso elevati standard di trasparenza, sicurezza e controllo.

Elemento centrale di questo successo è la piattaforma proprietaria JForex 4, disponibile anche per gli utenti europei tramite Dukascopy Europe.

JForex 4: la piattaforma avanzata per il trading multi-asset

JForex 4 è un ambiente di trading professionale progettato per consentire agli utenti di operare in modo efficiente su un’ampia gamma di mercati finanziari, tra cui:

Forex

CFD su indici

Azioni

Criptovalute

Metalli preziosi

Materie prime

ETF

Obbligazioni

La piattaforma integra oltre 250 indicatori tecnici, offrendo agli investitori strumenti avanzati per analizzare i mercati e sviluppare strategie personalizzate basate su dati concreti.

Tra le funzionalità più apprezzate spiccano:

ordini condizionati basati su specifici livelli di prezzo

trailing step applicabile allo stop loss per una gestione più flessibile del rischio

grafici altamente personalizzabili

strumenti di analisi tecnica avanzata

Queste caratteristiche rendono la piattaforma adatta sia ai trader esperti sia a chi desidera migliorare la propria operatività.

👉Leggi la recensione completa di Dukascopy Europe

Analisi comparativa e monitoraggio in tempo reale

Uno dei principali punti di forza di JForex 4 è la possibilità di visualizzare e confrontare più strumenti finanziari su un unico grafico. Questa funzione consente di effettuare analisi comparative rapide tra diversi asset, facilitando l’identificazione di opportunità di trading.

Gli utenti possono inoltre creare watchlist personalizzate, uno strumento essenziale per monitorare in tempo reale gli strumenti più rilevanti o caratterizzati da maggiore volatilità.

Trasparenza ECN e gestione del rischio avanzata

Dukascopy Europe opera come broker ECN (Electronic Communication Network), un modello che garantisce elevati livelli di trasparenza nell’esecuzione degli ordini.

Tra i vantaggi principali:

visualizzazione della profondità di mercato (liquidità disponibile a diversi livelli di prezzo)

accesso ai dati tick-by-tick per un monitoraggio preciso delle quotazioni

esecuzione degli ordini trasparente e competitiva

Inoltre, Dukascopy Europe offre la protezione dal saldo negativo, una misura fondamentale che impedisce al cliente di perdere più del capitale depositato.

Supporto dedicato in lingua italiana

A completare l’offerta, Dukascopy Europe mette a disposizione un servizio clienti in lingua italiana, garantendo assistenza durante tutte le fasi operative, dalla configurazione della piattaforma fino alla gestione delle attività di trading.

Dukascopy rafforza la propria leadership globale nel Forex

Il riconoscimento ottenuto al Money Expo Mexico 2026 consolida la posizione di Dukascopy tra i broker Forex più innovativi a livello internazionale. Grazie a una combinazione di tecnologia proprietaria, trasparenza operativa e strumenti avanzati, il gruppo continua a rappresentare un punto di riferimento per trader e investitori alla ricerca di soluzioni affidabili e professionali nel trading online.

👉Apri un conto Live o Demo e scopri tutte le funzionalità della piattaforma JForex 4

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.