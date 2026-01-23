Ericsson - BorsaInside.com

Ericsson accelera sulla politica di ritorno di capitale agli azionisti. Il gruppo svedese attivo nelle infrastrutture e nelle soluzioni per le telecomunicazioni ha annunciato l’intenzione di proporre un programma di riacquisto di azioni proprie da 15 miliardi di corone svedesi (SEK) e, allo stesso tempo, un aumento del dividendo, sostenuto da una posizione finanziaria più solida e da margini in miglioramento.

Alla base della decisione c’è soprattutto la crescita della liquidità netta, salita a 61,2 miliardi di SEK rispetto ai 37,8 miliardi registrati un anno fa. Un rafforzamento che arriva nonostante un mercato delle reti mobili ancora poco dinamico, dove la società è riuscita a compensare la fase di stallo con una gestione più efficiente dei costi e una migliore redditività operativa.

25 miliardi di SEK complessivi agli azionisti nel 2025

Nel dettaglio, i rendimenti complessivi previsti per gli azionisti nel 2025 ammontano a 25 miliardi di SEK. In questo totale rientra anche il dividendo, proposto a 3 SEK per azione, in aumento rispetto ai 2,85 SEK precedenti. È un segnale chiaro della fiducia dell’azienda nella propria capacità di generare cassa e mantenere una struttura patrimoniale robusta.

Il piano di buyback dovrebbe rimanere attivo fino all’Assemblea Generale Annuale del 2027, mentre le prime operazioni di acquisto sono attese dopo la pubblicazione del rapporto del primo trimestre 2026.

Trimestre in crescita: margini in salita e EBITA in miglioramento

Sul fronte operativo, i risultati del quarto trimestre evidenziano un’evoluzione positiva, in particolare sui margini. Le vendite organiche sono aumentate del 6%, mentre l’EBITA rettificato ha raggiunto 12,7 miliardi di SEK, con un margine del 18,3%, in netta crescita rispetto ai 10,2 miliardi e al 14,1% dello stesso periodo dell’anno precedente.

È un dato rilevante perché segna il nono trimestre consecutivo di aumento del margine su base annua, confermando un trend di recupero progressivo della redditività.

Le vendite riportate, invece, hanno registrato una flessione del 5% a 69,3 miliardi di SEK, influenzate da un impatto negativo legato ai cambi valutari.

Bilancio annuale 2025: redditività più forte nonostante ricavi in calo

Guardando all’intero anno, Ericsson ha ottenuto un risultato operativo in deciso miglioramento: l’EBITA rettificato è salito a 42,9 miliardi di SEK, con un margine del 18,1%, contro i 27,2 miliardi e un margine dell’11% del 2024.

Sul lato dei ricavi, invece, le vendite riportate annue sono diminuite del 5% a 236,7 miliardi di SEK. Il dato annuale include anche un elemento straordinario: un guadagno legato alla cessione di iconectiv, avvenuta nel terzo trimestre.

Ekholm: “Esecuzione solida delle priorità strategiche”

Il CEO Börje Ekholm ha evidenziato come i numeri del quarto trimestre riflettano un miglioramento concreto nella capacità esecutiva dell’azienda, parlando di “solida esecuzione delle priorità strategiche”. Secondo il management, la crescita organica è stata raggiunta in un contesto RAN sostanzialmente stabile, grazie alla spinta su aree considerate più promettenti e difensive come reti mission critical, core 5G e il segmento Enterprise.

Margine lordo in aumento grazie a Cloud Software and Services

Un altro indicatore che conferma il miglioramento strutturale è il margine lordo rettificato, salito al 48% nel quarto trimestre, rispetto al 46,3% dell’anno precedente. Il contributo principale è arrivato dal comparto Cloud Software and Services, che continua a beneficiare di una maggiore incidenza del software e di una migliore qualità nelle consegne.

In particolare, questo segmento ha registrato una crescita organica del 12%, con un margine lordo rettificato in forte rialzo al 44,3%, rispetto al 39% del 2024. Il mix più favorevole (più software e servizi a maggiore valore) e l’efficienza operativa hanno inciso in modo diretto sul risultato.

Networks: crescita organica positiva, ma ricavi sotto pressione per effetto cambi

Nel segmento Networks, le vendite sono cresciute del 4% in termini organici, ma i ricavi riportati sono scesi del 6% a 44,2 miliardi di SEK. Anche qui il tema valutario ha avuto un peso, mentre la performance commerciale ha mostrato segnali incoraggianti in alcune aree specifiche.

La crescita è stata più evidente in:

Europa, Medio Oriente e Africa

Sud-Est asiatico, Oceania e India

Dal punto di vista della redditività, il margine lordo rettificato del segmento è migliorato al 49,6% (dal 49,1%), grazie alle azioni di riduzione dei costi e all’ottimizzazione dell’efficienza operativa, capaci di bilanciare gli effetti negativi dovuti al mix di prodotti.

Enterprise: calo dei ricavi per iconectiv, ma organico in leggero aumento

Il segmento Enterprise ha evidenziato un calo delle vendite del 25% a 4,6 miliardi di SEK, ma in questo caso il dato è fortemente condizionato dalla cessione di iconectiv. Escludendo questo impatto, le vendite organiche risultano comunque in crescita del 2%, indicando che la base operativa rimasta nel perimetro aziendale sta mantenendo una dinamica positiva.

Cassa forte: free cash flow in aumento e doppia cifra sulle vendite

Ericsson ha chiuso il trimestre con un flusso di cassa libero prima di fusioni e acquisizioni pari a 14,9 miliardi di SEK, mentre sull’intero anno il dato è arrivato a 26,8 miliardi di SEK, pari all’11,3% delle vendite nette.

Questa capacità di generare cassa è uno degli elementi chiave che rende sostenibile sia l’aumento del dividendo sia l’avvio di un programma di riacquisto azionario di dimensioni importanti.

Outlook 2026: mercato RAN stabile, focus su difesa e ottimizzazione costi

Per il 2026, Ekholm prevede un mercato RAN stabile, ma con opportunità di crescita in aree dove Ericsson ritiene di essere ben posizionata, in particolare nel comparto mission critical e nell’Enterprise.

Tra le priorità strategiche del prossimo anno rientra anche un incremento degli investimenti nella difesa, in parallelo a un lavoro continuo di ottimizzazione della base costi per preservare margini e capacità di generare cassa. La società ha inoltre segnalato che gli oneri di ristrutturazione nel 2026 dovrebbero restare su livelli elevati, a conferma di un percorso di trasformazione ancora in corso.

Dipendenti in calo: organico ridotto sotto quota 89 mila

A chiusura d’anno, la forza lavoro di Ericsson è scesa a 88.826 dipendenti, rispetto ai 94.236 dell’anno precedente. Un dato coerente con la strategia di contenimento dei costi e riallocazione delle risorse verso aree ritenute più strategiche e profittevoli.

