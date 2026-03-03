Crisi del golfo di Hormuz - BorsaInside.com

L’intensificarsi del conflitto in Medio Oriente riporta la geopolitica al centro dei mercati finanziari globali. Per il secondo giorno consecutivo, le Borse internazionali registrano forti ribassi mentre i prezzi dell’energia accelerano, alimentando timori su inflazione, crescita economica e stabilità delle catene di approvvigionamento.

In questo scenario di elevata incertezza, il trading desk di JPMorgan ha individuato i settori potenzialmente favoriti e quelli maggiormente esposti ai rischi della crisi iraniana.

Borse in calo tra Europa, Asia e Stati Uniti

Le vendite si sono diffuse in tutte le principali piazze finanziarie.

In Europa, lo STOXX Europe 600 ha ceduto oltre il 3%, mentre il FTSE 100 di Londra è sceso di circa il 2,9%, avviandosi verso la peggior seduta degli ultimi undici mesi.

Anche i mercati asiatici hanno accusato il colpo: il Nikkei 225 ha perso più del 3%, mentre il KOSPI ha registrato un tonfo superiore al 7%, segnale di un forte clima “risk-off”.

Negli Stati Uniti, i futures sullo S&P 500 sono scesi di circa l’1,8%, dopo una chiusura sostanzialmente invariata nella seduta precedente. L’attenzione di Wall Street resta concentrata sull’andamento del petrolio e sull’impatto macroeconomico di un eventuale prolungamento delle tensioni.

I settori che possono beneficiare della crisi

Secondo JPMorgan, alcune aree di mercato potrebbero trarre vantaggio dall’escalation.

Difesa

Le società del comparto difesa risultano tra le principali candidate a sovraperformare. L’aumento delle tensioni geopolitiche tende a sostenere:

il dispiegamento di sistemi di difesa missilistica

l’adozione di tecnologie legate alla guerra con droni

il rifornimento e la produzione di munizioni

In un contesto di instabilità prolungata, la spesa militare potrebbe aumentare, con effetti positivi sui ricavi del settore.

Energia nordamericana

Le aziende energetiche del Nord America – dall’esplorazione e produzione alle raffinerie, fino ai servizi petroliferi, LNG e infrastrutture midstream – sono considerate in grado di colmare eventuali gap di offerta qualora le forniture mediorientali subissero interruzioni.

La ricerca di fonti alternative potrebbe sostenere prezzi e margini del comparto.

Cybersecurity

In uno scenario caratterizzato da minacce ibride e attacchi informatici crescenti, le società specializzate in cybersecurity risultano strategicamente posizionate. Governi e imprese potrebbero incrementare gli investimenti per proteggere infrastrutture critiche e reti sensibili.

Trasporto marittimo e beni rifugio

Le tariffe delle petroliere potrebbero salire sensibilmente, a causa dell’allungamento delle rotte commerciali necessarie per aggirare eventuali aree a rischio.

Parallelamente, i metalli preziosi – tradizionali beni rifugio – potrebbero beneficiare di un aumento della domanda in un contesto di elevata volatilità.

I comparti più esposti ai rischi

Non tutti i settori reagiscono allo stesso modo a uno shock geopolitico.

Consumer discretionary e brand globali

Il comparto dei beni discrezionali appare tra i più vulnerabili. Le aspettative di inflazione più elevata, le possibili tensioni nelle catene di approvvigionamento asiatiche e il clima di avversione al rischio potrebbero comprimere la domanda.

Quando cresce l’incertezza, i consumatori tendono a rinviare le spese non essenziali, penalizzando i marchi globali.

Crociere e compagnie aeree

Le compagnie di crociera sono esposte all’aumento dei costi del carburante, soprattutto in assenza di adeguate coperture, oltre al rischio di interruzioni nei porti regionali.

Le compagnie aeree devono invece fare i conti con:

un’impennata del costo del carburante

possibili sospensioni di rotte nelle aree coinvolte

un potenziale calo della domanda su alcune tratte internazionali

Turismo e agenzie di viaggio online

Anche le società legate ai viaggi e le piattaforme di prenotazione online potrebbero risentire di un rallentamento, con una contrazione della domanda discrezionale e un possibile crollo delle prenotazioni verso le aree percepite come instabili.

Geopolitica e mercati: uno scenario in evoluzione

L’andamento del conflitto iraniano sarà determinante per l’evoluzione dei prezzi dell’energia, dell’inflazione globale e delle future decisioni delle banche centrali.

In una fase dominata dall’incertezza, la selettività settoriale diventa centrale per gli investitori. Secondo JPMorgan, difesa, energia e cybersecurity potrebbero offrire maggiore resilienza, mentre turismo, trasporti e beni discrezionali restano tra i comparti più esposti alla volatilità.

Il quadro resta fluido: la geopolitica è tornata a essere uno dei principali driver dei mercati finanziari globali.

