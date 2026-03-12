ETF: Difesa Uranio e Robotica - BorsaInside.com

Gli ETF tematici continuano ad attirare l’attenzione degli investitori globali. Nei primi due mesi del 2026 il settore ha registrato flussi netti per 4,47 miliardi di dollari, con alcune aree strategiche che stanno catalizzando gran parte dei capitali. Tra queste spiccano difesa, uranio e robotica, temi sempre più legati alle grandi trasformazioni geopolitiche, energetiche e tecnologiche in corso.

I dati diffusi da ARK Invest Europe mostrano come il comparto della difesa stia dominando la raccolta dall’inizio dell’anno, sostenuto da un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche e da un crescente impegno dei governi nel rafforzamento delle capacità militari.

Difesa in testa: il riarmo europeo spinge gli ETF

Il tema della difesa guida nettamente la classifica degli afflussi. Gli ETF focalizzati sulla Difesa Europea hanno raccolto 1,63 miliardi di dollari da inizio anno, di cui 669 milioni solo nel mese di febbraio.

Subito dopo si collocano gli ETF dedicati alla Difesa Globale, che hanno registrato 1,24 miliardi di dollari di nuovi capitali nei primi mesi del 2026, con 431 milioni raccolti a febbraio.

Nel complesso, gli investitori hanno destinato oltre 2,8 miliardi di dollari ai prodotti legati alla difesa e alla modernizzazione militare. Il trend riflette una crescente attenzione ai programmi di riarmo e agli investimenti strategici, mentre le tensioni internazionali continuano a estendersi dall’Europa orientale fino alle aree dell’Artico e dell’Indo-Pacifico.

Uranio e nucleare: cresce l’interesse per la sicurezza energetica

Tra i temi più dinamici del 2026 emerge anche l’uranio. Gli ETF legati a questo segmento hanno registrato 530 milioni di dollari di afflussi netti, di cui 125 milioni nel solo mese di febbraio.

Il rinnovato interesse è legato al ritorno del nucleare nel dibattito energetico globale. Sempre più analisti considerano infatti l’uranio una risorsa chiave per la prossima fase della sicurezza energetica, in un contesto in cui molti Paesi stanno rivalutando il ruolo dell’energia nucleare nella transizione verso sistemi energetici più stabili e a basse emissioni.

Robotica e automazione restano tra i temi più seguiti

Buone performance anche per gli ETF dedicati a robotica e automazione, che hanno attirato 460 milioni di dollari di nuovi capitali nei primi due mesi dell’anno.

La crescita è alimentata dalla rapida diffusione delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e dall’espansione commerciale dell’automazione. In particolare stanno guadagnando terreno:

robotica umanoide e sistemi autonomi

automazione industriale e applicazioni AI nelle fabbriche

Secondo ARK Invest Europe, questi sviluppi stanno rafforzando l’interesse degli investitori verso aziende coinvolte nella trasformazione tecnologica dei processi produttivi.

Raccolta solida anche a febbraio

Nel solo mese di febbraio 2026, gli ETF tematici UCITS hanno registrato flussi netti complessivi per 1,79 miliardi di dollari. Oltre ai comparti già citati, una buona raccolta è arrivata anche da altri temi infrastrutturali e legati alla transizione energetica, tra cui:

Smart Grid , con circa 180 milioni di dollari

, con circa Infrastrutture europee, che hanno raccolto 177 milioni

Questi settori continuano a beneficiare dei piani di investimento pubblici e privati destinati alla modernizzazione delle reti energetiche e delle infrastrutture del continente.

I temi in difficoltà: frenata per l’e-commerce cinese

Non tutti i temi, però, stanno vivendo lo stesso slancio. Il comparto più debole del 2026 finora è quello legato a internet ed e-commerce cinese.

Negli ultimi mesi i principali titoli tecnologici cinesi hanno faticato a mantenere il momentum, spingendo molti investitori a ridurre l’esposizione. Il risultato è stato un deflusso di oltre 450 milioni di dollari da inizio anno, un valore quasi quattro volte superiore rispetto al secondo tema più debole.

Al secondo posto tra i comparti in calo si trova infatti il tema acqua, che nel 2026 registra finora deflussi per circa 116 milioni di dollari.

Il quadro che emerge dai dati evidenzia una rotazione sempre più marcata verso megatrend legati alla sicurezza – militare ed energetica – e alla trasformazione tecnologica, fattori che stanno guidando le scelte degli investitori globali nella prima parte del 2026.

