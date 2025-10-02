Altare della Patria - BorsaInside.com

Confindustria ha aggiornato le proprie previsioni economiche per l’Italia, segnalando un quadro meno favorevole rispetto a quanto ipotizzato in primavera. Secondo il nuovo Rapporto di previsione del Centro Studi, le prospettive di crescita rimangono deboli, frenate dai dazi imposti dagli Stati Uniti, dalle tensioni geopolitiche internazionali e da un export che fatica a riprendersi.

L’associazione degli industriali sottolinea come la ripresa dell’attività manifatturiera europea sia destinata a svilupparsi in maniera lenta, mentre le barriere commerciali e i conflitti globali si confermano elementi di freno strutturali. Rispetto alle proiezioni di aprile, il Pil italiano nel 2025 dovrebbe crescere soltanto dello 0,5% (contro lo 0,6% precedente), mentre la stima per il 2026 è stata tagliata allo 0,7% dall’1% previsto in precedenza.

Un elemento chiave della revisione riguarda il commercio estero: l’inasprimento dei dazi americani, fissati al 15% su diversi prodotti europei, insieme alla forza dell’euro e alla crescente instabilità internazionale, ha costretto Confindustria a rivedere significativamente al ribasso il profilo dell’export.

Le nuove valutazioni sono sostanzialmente in linea con quelle diffuse dal governo italiano, che attende dati ufficiali dal Consiglio dei Ministri sulla prossima manovra, con stime comprese tra lo 0,5% e lo 0,6% nel 2025 e intorno allo 0,8% nel 2026.

Per contestualizzare, nel biennio appena trascorso il Pil nazionale aveva registrato una crescita dello 0,7% sia nel 2023 che nel 2024, un ritmo che appare difficile da mantenere nel nuovo scenario. Confindustria evidenzia che la modesta espansione prevista sarà trainata soprattutto dagli investimenti, mentre i consumi delle famiglie avranno un impatto più limitato.

Le previsioni di altri organismi internazionali confermano questa tendenza: il Fondo Monetario Internazionale stima per l’Italia una crescita dello 0,5%, mentre l’Ocse si attesta sullo 0,6% per l’anno in corso.

