L’Intelligenza Artificiale sta diventando un elemento chiave per le funzioni finanziarie aziendali, ma la sua reale integrazione incontra ancora ostacoli significativi. Secondo il nuovo rapporto AI Confidence Crisis in Corporate Finance, commissionato da insightsoftware, il 58% dei professionisti della finanza considera l’IA essenziale per il proprio lavoro, ma solo il 39% si sente davvero sicuro nell’utilizzarla. Un divario che rivela una crisi di fiducia e competenze, frutto di timori legati a precisione dei dati, privacy, governance e carenza di formazione.

La sfida più grande: fidarsi dell’IA e saperla usare

Molti team finanziari sono bloccati nella fase di sperimentazione: riconoscono il potenziale dell’IA, ma faticano a trasformarla in uno strumento realmente operativo. Il 21% dei professionisti intervistati teme problemi di accuratezza dei dati e protezione delle informazioni sensibili, mentre il 17% indica tra i principali ostacoli la mancanza di tempo e risorse per apprendere nuovi strumenti.

Nelle organizzazioni più grandi, il problema si amplifica. Nelle aziende con oltre 10.000 dipendenti, il 18% dei professionisti non utilizza ancora strumenti avanzati di IA, frenato da complessità organizzative e gestione del cambiamento.

Oltre l’automazione: l’IA come strumento strategico

Secondo Josh Schauer, Chief Financial Officer di insightsoftware, l’errore più comune è considerare l’IA solo come automazione: la vera forza del suo utilizzo sta nella capacità di liberare tempo, generare insight e potenziare le decisioni strategiche. In altre parole, l’IA non sostituisce i professionisti della finanza, ma ne amplifica le capacità, rendendo i processi di analisi, previsione e reporting più intelligenti e rapidi.

Come colmare il divario di fiducia: tre azioni decisive

Il rapporto propone alcune soluzioni concrete per aiutare i leader finanziari ad accelerare l’adozione dell’IA, mantenendo controllo e trasparenza:

• Investire nella formazione, unendo competenze tecniche e cambiamento culturale, per rendere l’IA uno strumento comprensibile e non una “scatola nera”.

• Creare framework di governance, per garantire affidabilità, tracciabilità e qualità dei dati, elementi indispensabili per costruire fiducia nella tecnologia.

• Coinvolgere gli early adopters, trasformandoli in figure guida interne, capaci di promuovere l’uso dell’IA con esempi pratici e risultati misurabili.

I benefici dell’adozione su larga scala

Quando l’IA viene implementata in modo strutturato, i vantaggi diventano tangibili. Secondo i dati del report:

• l’accuratezza delle previsioni migliora fino al 57%,

• il lavoro manuale legato ai report si riduce del 42%,

• la funzione finanza passa da ruolo operativo a motore di innovazione e supporto strategico alla direzione aziendale.

Un futuro in cui la finanza diventa predittiva e intelligente

Lo studio, condotto su 439 professionisti della finanza tra maggio e giugno 2025, dimostra che l’IA è ormai percepita come inevitabile nelle funzioni finanziarie moderne. Tuttavia, l’adozione efficace non dipenderà solo dalla tecnologia, ma dalla capacità delle aziende di costruire fiducia, formare le persone e governare i processi con chiarezza.

Chi saprà colmare il divario tra potenziale e competenza non otterrà solo un miglioramento dell’efficienza, ma un vero vantaggio competitivo: una funzione finanziaria più rapida, predittiva e protagonista delle decisioni strategiche.

